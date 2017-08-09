انجام ۱۲ ماموریت امداد توسط اورژانس هوایی استان ایلام

علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقرار اورژانس هوایی طی سال جاری باعث تحول بسیار خوبی در حوزه امدادرسانی به خصوص در مناطق دور دست استان شده است.

وی گفت: روز گذشته اورژانس هوای استان سه بار در یک روز به پرواز درآمد که نشان از توجه جدی به حوزه سلامت و درمان مردم دارد.

دلپیشه افزود: در پرواز اول بالگرد اورژانس هوایی در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح برای انتقال مصدوم تصادفی به سمت بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان مهران پرواز کرد و مصدوم را بعد از تحویل، به بیمارستان امام خمینی(ره) انتقال داد.

وی ادامه داد: پرواز دوم در ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه در حالی که تیم اورژانس هوایی تازه از ماموریت برگشته بودند، به درخواست مرکز ۱۱۵شهرستان دره شهر برای امدادرسانی به جوان ۱۷ ساله موتور سوار که در اثر تصادف با خودرو پراید دچار صدمات متعدد شده بود، تیم اورژانس هوایی ایلام سریعا به محل اعزام و بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه مصدوم به بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام منتقل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: پرواز سوم بالگرد فوریت پزشکی استان در آخرین ماموریت خود در ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه بعدازظهر نیز طی تماس از طرف بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) شهرستان آبدانان برای انتقال بیمار ۵۷ ساله سکته قلبی که نیاز به اقدامات درمانی پیشرفته در مرکز مجهزتر بود، به سمت شهرستان آبدانان پرواز کرد و بیمار به بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) ایلام انتقال داده شد.

دلپیشه یادآور شد: از ابتدای مرداد ماه تاکنون ۱۲ ماموریت حساس و موفقیت آمیز توسط تیم اورژانس هوایی استان انجام گرفته است.