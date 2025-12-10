به گزارش خبرنگار مهر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، در فرودگاه مهرآباد و قبل از سفر به قزاقستان و ترکمنستان در سخنانی در خصوص اهداف و برنامه‌های این سفر اظهار کرد: سفر فعلی ما به آسیای میانه شامل دو سفر است. ابتدا سفر به قزاقستان که به دعوت رسمی رئیس جمهور این کشور آقای توکایف صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: گروه‌های کارشناسی مربوطه توافقات بسیار خوبی در خصوص مسائل اقتصادی، صنعتی، گردشگری، فرهنگی، معدنی، راه و ترابری، تجارت و حمل و نقل صورت دادند و طبیعتاً با کشورهای مسلمان، بر اساس اعتقاد و وظیفه و همسایگی و نیز ارتباطاتی که وجود دارد باید صمیمی‌تر و بیشتر و در تمام جنبه‌ها تلاش کنیم که به یکدیگر کمک کنیم و تجربیات را به هم منتقل کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: این سفر می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای تعمیق روابط تجاری، فرهنگی و دیگر مسائل باشد. این ارتباطات موجب می‌شود تا هماهنگی‌های لازم در گسترش روابط ما افزایش یابد.

وی ادامه داد: سفر بعدی در خصوص ترکمنستان است که با دعوت رسمی رئیس‌جمهور محترم این کشور، بردی محمداف، انجام می‌گیرد. این سفر در چارچوب مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد صورت می‌پذیرد که بر اساس آن رؤسای جمهور منطقه به این مجمع دعوت شده‌اند تا در خصوص صلح از منظر بین‌المللی به گفتگوهای لازم بپردازند و با جنگ‌افروزی‌هایی که در منطقه توسط مدعیان صلح، امنیت و انسانیت رخ می‌دهد، مواجه شوند.

پزشکیان گفت: آشکار است که ما با جانیان و نسل‌کشان مواجهیم؛ کسانی که زنان و کودکان را با گرسنگی، تشنگی و بیماری به کام مرگ می‌فرستند. این سفر فرصتی است تا تحت عنوان صلح و اعتماد به گفتگو بپردازیم. امکان وجود دارد تا با رؤسای جمهور منطقه صادقانه گفتگو کرده و تلاش کنیم تا صلح و اعتماد را در عمل در منطقه و در جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، پایدار و برقرار سازیم.

وی خاطر نشان کرد: در سفری که به قزاقستان خواهیم داشت، تیم‌هایی از اتاق بازرگانی و نیز اعضای تجاری کشور حضور خواهند داشت و در آنجا این ارتباطات به صورت عملی و مکتوب انجام می‌شود تا بتوانیم فراتر از حجم تجارت فعلی‌مان که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است و عدد کمی محسوب می‌شود، تمامی زمین‌ها و بسترهای لازم را فراهم آوریم.

رئیس جمهور ادامه داد: همچنین تعامل مشترک ما در بریکس، اوراسیا، اکو و شانگهای باعث می‌شود که بستر بسیار مناسبی برای ارتباطات در زمینه‌هایی که در آن چارچوب‌ها و سازمان‌ها مقرر شده، فراهم شود.