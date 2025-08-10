  1. استانها
قروه رتبه نخست کیفیت تولید گندم کشور را دارد

قره- مدیر جهادکشاورزی قروه گفت: امسال قروه با بالاترین کیفیت گندم در کشور و رشد چشمگیر ظرفیت‌های دامپروری، گلخانه‌ای و ذخیره‌سازی محصولات، جایگاه مهمی در امنیت غذایی کشور به دست آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر محمدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان قروه با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس دستاوردهای بخش کشاورزی، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۲۶ هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از کشاورزان قروه جمع‌آوری شده و در مجموع پیش‌بینی برداشت ۱۴۵ هزار تن محقق شده است.

وی افزود: این شهرستان به دلیل مبارزه مؤثر با آفات، رتبه نخست کیفیت گندم کشور را کسب کرده است.

وی بیان کرد: در حوزه صنایع تبدیلی، کشتارگاه طیور پس از یک دهه رکود به چرخه تولید بازگشت و ۱۲ هزار تن به ظرفیت سردخانه‌ها اضافه شد؛ به طوری که هم‌اکنون ۱۷ سردخانه بالای صفر با ظرفیت ۲۴ هزار تن فعال هستند.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های دامپروری گفت: از ۴۴ واحد مرغداری گوشتی، ۴۱ واحد فعال بوده و شش واحد مرغداری تخم‌گذار شهرستان نیز با بازگشت سه واحد راکد به فعالیت، ظرفیت تولید سالانه تا دو هزار تن تخم‌مرغ را فراهم کرده‌اند.

وی اذعان کرد: همچنین قروه با تولید روزانه ۱۰۴ تن شیر، رتبه نخست استان را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی قروه تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال، شش میلیون لیتر سوخت برای ۴۳۰۰ دستگاه تراکتور بدون هیچ اعتراضی توزیع شد و در سه ماهه دوم نیز بیش از ۸.۱ میلیون لیتر سوخت برای تراکتورها، کمباین‌ها و چاه‌های کشاورزی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: قروه نخستین شهرستان استان در تکمیل طرح رفع تداخلات اراضی بوده که در سطح ۲۷۳ هزار و ۹۴۲ هکتار انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی قروه یادآور شد: همچنین تاکنون برای ۴۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سند مالکیت صادر شده است.

محمدی از توسعه کشت گلخانه‌ای خبر داد و گفت: امسال ۶ هزار مترمربع به مساحت گلخانه‌ها افزوده شده و گلخانه بزرگ تولید گل رز هلندی با زیربنای ۵۵۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: پیش‌بینی برداشت ۱۱۵ هزار تن سیب‌زمینی، ۵ هزار تن نخود، ۳۸۰۰ تن لوبیا و ۲۰۰ تن ماهی قزل‌آلا از دیگر برنامه‌های تولیدی شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی قروه در پایان با اشاره به کمک‌های این نهاد برای تأمین اقلام موکب‌های اربعین، گفت: تاکنون محصولات کشاورزی و دامی به ارزش ۳۷۰ میلیون تومان به این موکب‌ها تحویل شده که شامل برنج، قند، خرما، سبزیجات، سیب‌زمینی، تخم‌مرغ، گوشت و مرغ بوده است.

