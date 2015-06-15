طرح های صنعتی و کشاورزی در قروه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی مجموع ۲۹ طرح صنعتی، کشاورزی در روستاهای توابع شهرستان قروه بعد از ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه در ابتدای مراسم با اشاره به طرح های قابل بهره برداری گفت: این طرح ها که شامل، ۳ طرح پرورش مرغ گوشتی ۲۰ و ۳۰ هزار قطعه ای، پرواربندی گوساله ۱۰۰ رأسی، سردخانه بالای صفر، ۹ طرح آبیاری تحت فشار و باغ سیب مالینگ در سطح ۱۵روستا از روستاهای شهرستان قروه با اعتباری بالغ بر ۵/۴ میلیارد ريال که ۷/۱ میلیارد ريال آن توسط صندوق توسعه ملی تأمین شده است آماده ی بهره برداری و افتتاح می باشند.

این طرح که با افزایش تولید گوشت سفید در شرایط صنعتی، بالا بردن راندمان تولید، توسعه شیوه های صنعتی پرورش انواع طیور، ایجاد اشتغال مولد و پایدار با به کارگیری سیستم مدرن پرورش در سه روستای شانوره، سرقل و نارنجک از توابع شهرستان قروه به بهره برداری رسید.

خلیل فعله گری بیان کرد: برای احداث این مرغداری در هر سه روستا مبلغ ۲۲ میلیارد ريال اعتبار هزینه شده است که از این مقدار، ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ريال آن از محل صندوق توسعه ی ملی و سهم آورده شخصی نیز مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ريال می باشد.

وی سهم اشتغالزایی این طرح را ۹ نفر اعلام کرد و افزود: ظرفیت این واحد ۷۰ هزار قطعه با تولید سالانه ۴۰۵ تن گوشت سفید می باشد.

فعله گری عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان قروه ۳۲ واحد مرغداری با ظرفیت جوجه ریزی سالانه حدود دو هزار و ۹۳۸ قطعه، فعال می باشند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان در این مراسم اظهار داشت: حجم اقتصادی صنعت مرغداری در رده بسیار بالایی است به طوری که صنعت اقتصادی مرغداری بعد از صنعت نفت جایگاه ویژه ای را در کشور و منطقه دارا می باشد.

تورج سعیدی با بیان اینکه ۱۴ درصد از کل تولید مرغ کشور توسط مرغداران غرب و شمال غرب کشور صورت می گیرد افزود: در حال حاضر در استان کردستان بیش از ۷۰ هزار تن تولیدی داشته و در واقع باید گفت که دو برابر مصرف سرانه تولید و صادر داریم.

وی گفت: بتانسیل های موجود برای صنعت مرغداری فراهم است اما در کنار این پتانسیل ها پس زمینه هایی نیز نیاز است تا امکان تولید به دو برابر برسد که این مهم مشروط به تنوع در تولید گوشت مرغ می باشد.

سعیدی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته صنعت مرغداری به محصول خاصی اکتفا نمی شود تأکید کرد: تنوع محصول در اکثر کشورهای صنعتی براساس نوع تغذیه، سن کشتار و ... می باشد که نیاز است ما نیز به این تنوع ها دست یابیم.

سعیدی اظهار داشت: مصرف سرانه صنعت مرغداری در استان ۲۴ کیلو در سال است که این رقم بیشتر از حد معمول است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی در ادامه به مشکلات موجود در این صنعت اشاره کرد و یادآور شد: اصلی ترین مشکل در مرغداری ها در بسته بندی آن است. صنایع بسته بندی چندان در این زمینه موفق عمل نکرده اند. که لازم است با دقت و نظارت بیشتر این معضل رفع شود همچنین گرانی جوجه دیگر مشکل مرغداران می باشد که به کاهش تولید صدمه زده و خسارتهایی را به بار می آورد.

سعیدی در ادامه افزود: بازار صنعت مرغدارای باید باز شود تا تولیدکنندگان کار کنند. توجه داشته باشیم که این یک صنعت نوپایی است و کار در این حوزه مسلماً به توسعه ی استان کمک شایانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این حوزه در کشور حرف اول را می زنیم تصریح کرد: کیفیت صنعت مرغ شهرستان قروه در استان در رتبه ی نخست بوده و لازم است با تلاش و همت بیشتر به سمت توسعه این صنعت نوپا حرکت کنیم.

تورج سعیدی همچنین به تقویت بر زنجیره تولید تأکید داشت و عنوان کرد: در کشور ما تولیدان صادرات محور نیستند لذا باید تولید، کشتار و بسته بندی را که یک زنجیره تولید واسبته به هم می باشند را تقویت کنیم.

به گفته سعیدی بیش از ۷۰۰ واحد مرغدارای در استان با تولید سالانه ۷۰ هزار تن و ایجاد اشتغالزایی برای بیش از ۴۰۰۰ نفر فعال و در حال کار می باشند

از اهداف این طرح می توان به فراهم شدن زمینه های تولیدات دامی با راندمان بالا و کیفیت و قابلیت بهداشتی بسیار مناسب، افزایش سطح بهداشت عمومی دام و انسان در منطقه و توسعه صنایع جانبی و تبدیلی در واحدهای کوچک و بزرگ اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه در این زمینه گفت: اعتبار هزینه شده در این طرح ۵۰۰ میلیون تومان با اشتغالزایی ۳ نفر می باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستان ۲۵ واحد پرواربندی صنعتی و ۷۳ واحد نیمه صنعتی وجود دارند که ظرفیت تولید در واحد صنعتی هزار و ۹۵۰ رأس در دوره می باشد.

فعله گری در ادامه گفت: تولید شیر سالانه در این واحدها ۱۳ هزار تن و تولید گوشت نیز ۲ هزار و ۳۳۵ تن می باشد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی کردستان در این مراسم گفت: باید به فکر افزایش واحدهای دامی سنگین برای تولید بیشتر شیر باشیم.