ترکیب احتمالی تراکتور برای دیدار با استقلال در سوپرجام فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور مقابل استقلال تهران شامگاه دوشنبه در حالی دیدار سوپرجام ایران را برگزار می‌کند که مهم‌ترین عنصر این تیم ثباتی است که در لیست بازیکنان و کادرفنی خود داشته است.

دراگان اسکوچیچ تنها با بحران محرومیت انضباطی ۴ ماهه علیرضا بیرانوند، رفتن عارف آقاسی و همچنین جدایی پرحاشیه ریکاردو آلوز دست و پنجه نرم می‌کند تا تغییرات اندکی برای ترکیب فصل جاری داشته باشد.

او الکساندر سدلار را جانشین آقاسی کرد تا همراه شجاع خلیل زاده در قلب دفاع قرار بگیرد. همچنین تیبور هالیلوویچ نیز جای آلوز را به عنوان هافبک بازیساز خواهد گرفت تا این تیم با ترکیب احتمالی زیر مقابل استقلال بازی کند و برای کسب سوپرجام بجنگد:

ادیب زارعی، دانیال اسماعیلی‌فر، الکساندر سدلار، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، ایگور پوستونستکی، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژدک