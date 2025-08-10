شماره پیراهن بازیکنان تراکتور مشخص شد؛ «شماره ۱۰»فعلا در بایگانی!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور تبریز در حالی شماره پیراهن بازیکنان خود را اعلام کرد که قرار نیست هیچ بازیکنی شماره ۱۰ را بر تن کند تا کسی پیراهن ریکاردو آلوز بازیکن فصل گذشته را که انتقال پرحاشیه‌ای به سپاهان داشته است فعلا نپوشد. شماره پیراهن بازیکنان تراکتور در فصل جاری به شرح زیر است:

۱- علیرضا بیرانوند

۲- مهدی شیری

۳- شجاع خلیل زاده

۴- سدلار

۵- میلاد کر

۶- سیدمحمد حسینی

۷- هالیلوویچ

۸-پو ستونسکی

۹- مهدی ترابی

۱۱- دانیال اسماعیلی فر

۱۷- سعید کریم آذر

۱۸- صادق محرمی

۱۹- اشتراکال

۲۰- مهدی هاشم نژاد

۲۱- خامرباکوف

۲۲- محمد نادری

۲۵- دروژدگ

۲۷- امیرعلی خرمی

۳۳- فرشاد فرجی

۴۴- عرفان درویش عالی

۴۹- ادیب زارعی

۷۰- عرفان نجاری

۷۷- مهرداد محمدی

۸۰- شاهین شجاعی

‌۸۸- مسعود زائرکاظمینی

‌۹۸- امیررضا جدی

‌۹۹- امیرحس‌ن حسین زاده