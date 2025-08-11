  1. ورزش
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

مخالفت مشهد با میزبانی بازی تراکتور و استقلال/ احتمال بازگشت به تبریز!

محل برگزاری دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و استقلال در هفته نخست لیگ برتر فوتبال کشور تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز به دلیل تخلف هواداران خود در فصل گذشته با حکم کمیته انضباطی باید از استقلال در هفته نخست در ورزشگاه بدون تماشاگر خارج از استان پذیرایی کند. از این رو باشگاه تراکتور تبریز علاوه بر اعتراض به این حکم اعلام کرد ورزشگاه سردار آزادگان قزوین را انتخاب می‌کند اما سازمان لیگ با این محل مخالفت کرد.

همین امر باعث شد تا تراکتور تبریز ورزشگاه امام رضا مشهد را به عنوان میزبان انتخاب کند که بار دیگر مشهدی‌ها از میزبانی بازی فوتبال سر باز زدند تا ورزشگاه امام رضا همچنان در حسرت برگزاری بازی رسمی فوتبال باشد.

از این رو باشگاه تراکتور تبریز منتظر حکم نهایی کمیته استیناف است تا آنها اجازه برگزاری بازی در شهر تبریز را با هوادار بدهند اما بعید است با درخواست برگزاری بازی دو تیم با حضور تماشاگر موافقت شود.

در صورتی که کمیته استیناف فدراسیون، برگزاری بازی در تبریز را تأیید کند ورزشگاه بنیان دیزل میزبان بازی تراکتور و استقلال تهران در هفته نخست لیگ بیست و پنجم خواهد بود.

