تکلیف جانشین بیرانوند در تراکتور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سوپرجام فوتبال ایران بین تراکتور تبریز و استقلال در حالی شامگاه دوشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود که علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش تراکتور به دلیل محرومیت ۴ ماه از سوی کمیته استیناف نمی‌تواند بازی کند.

با این حال عملکرد مطلوب ادیب زارعی دروازه‌بان جوان این تیم در تمرینات پیش فصل باعث شد تا دراگان اسکوچیچ با وجود بررسی رزومه دو دروازه‌بان مطرح اروپایی برای جذب آنها صبوری کرده و جذب گلر خارجی را به روزهای آینده موکول کند.

اسکوچیچ برای حفظ تمرکز زارعی به عنوان دروازه‌بان کم تجربه و افزایش روحیه او تصمیم گرفت جذب دروازه‌بان خارجی را به زمان دیگری موکول کند تا نشان دهد برای بازی مهم امروز اعتماد کامل به زارعی دارد.

زارعی در جریان تمرینات پیش فصل تراکتور با دو پیشنهاد لیگ برتری نیز روبرو شده بود اما کادرفنی تراکتور با آنها مخالفت کرد تا زارعی فعلاً جانشین بیرانوند برای بازی‌های پیش رو باشد.