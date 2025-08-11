نقطه ضعف استقلال مقابل تراکتور از نگاه یک کارشناس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور (قهرمان لیگ بیست و چهارم) و استقلال (قهرمان جام حذفی) شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت وحید کاظمی در سوپرجام رو در روی هم قرار می‌گیرد که این بازی از حساسیت بالایی برخوردار است و پیروز آن می‌تواند با خیالی آسوده پا به فصل بیست و پنجم لیگ برتر بگذارد.

سیدمهدی سیدصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر و در رابطه با این دیدار اظهار داشت: بازی‌های استقلال و تراکتور به دلیل پر هوادار بودن دو تیم همیشه جذابیت بالایی دارد به‌خصوص اکنون که سوپرجام برگزار می‌شود و هر تیمی که قهرمان شود، طبیعتاً با روحیه‌ای بهتر وارد مسابقات لیگ برتر خواهد شد.

وی ادامه داد: اتفاقی که در تراکتور افتاده این است که شاکله اصلی تیم حفظ شده، درست است که دو بازیکن اصلی این تیم یعنی عارف آقاسی و ریکاردو آلوز که حدود ۹۰ درصد بازی‌ها را انجام دادند از تراکتور رفته‌اند، اما سایر بازیکنان حفظ و بازیکنان خارجی و ایرانی باکیفیتی نیز به تیم اضافه شده‌اند این موضوع را هم باید بگویم که حضور اسکوچیچ نیز نقطه قوت دیگری است.

استقلال مقابل تراکتور نقطه ضعف دارد

سیدصالحی با اشاره به شرایط استقلال گفت: ساپینتو فوتبال ایران را می‌شناسد. با این حال، ضعف استقلال این است که برخی بازیکنان مانند آنتونیو آدان، داکنز نازون و چند بازیکن دیگر دیر به تیم اضافه شدند و به همین دلیل هماهنگی لازم را ندارند. این عدم هماهنگی در مقابل تراکتوری که کاملاً هماهنگ است، نقطه ضعف استقلال خواهد بود.

او افزود: هر دو تیم مهره‌های خوبی دارند. به‌ویژه ساپینتو که بازی مالکانه را دنبال می‌کند و امیدوارم حالا که دوباره به استقلال بازگشته، رفتار خود را تغییر دهد و تمرکزش را بیشتر کند. اگر مانند دوره قبلی حضورش در استقلال، کنار زمین بیش از حد تهاجمی و پرخاشگر باشد، به تیم آسیب می‌زند.

تراکتور شرایط بهتری دارد

کارشناس فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: هواداران بعد از مدت‌ها منتظر یک بازی بسیار خوب هستند. جابه‌جایی بازیکنان مهم در نقل‌وانتقالات همیشه سوال ایجاد می‌کند که آیا این بازیکنان در تیم جدیدشان می‌توانند همان عملکرد قبلی را داشته باشند یا نه. از نظر من نمی‌توان استقلال را از پیش برنده دانست، اما روی کاغذ تراکتور شرایط بهتری دارد.

وی ادامه داد: همانطور که گفتم، تراکتور شاکله اصلی خود را حفظ کرده است، اما استقلال تغییرات زیادی هم در کادر فنی و هم در ترکیب بازیکنان داشته است. فصل گذشته استقلال بازیکنان چندان شاخصی نداشت و جایگاهش در جدول هم گویای همین موضوع بود، ولی حالا تغییرات زیادی صورت گرفته است. تراکتور نیز تیم خود را تقویت کرده و بازیکنان خارجی مؤثری مانند مهرداد محمدی و تیبور هلیلوویچ را اضافه کرده است.

اسکوچیچ مربی باهوشی است

سیدصالحی در ادامه به جذب بازیکنان شاخص توسط استقلال اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر مدیریت استقلال بازیکنان باکیفیتی را جذب کرده است، مخصوصاً آدان که در اسپانیا و حتی رئال مادرید سابقه بازی دارد و تجربه بالایی را به تیم می‌آورد. با این حال، من اسکوچیچ را مربی بسیار باهوشی دیده‌ام. او در تیم‌های بزرگ ایران سابقه کار نداشت، اما فصل گذشته نشان داد که هوش بالایی دارد و می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد. طبیعی است که برای بازی پیش رو نیز برنامه ویژه‌ای خواهد داشت.

استقلال هنوز تیم آماده‌ای نشده است

وی افزود: ساختار فوتبالی تراکتور فصل گذشته خوب بود، اما در برخی بازی‌ها عدم تمرکز علیرضا بیرانوند باعث شد گل‌های بدی دریافت کنند. به همین دلیل احتمالاً به دنبال جذب دروازه‌بان خارجی هستند. در استقلال هم اگر بازیکنان جدید زودتر اضافه شده بودند، هماهنگی تیم بهتر شکل می‌گرفت. وقتی یک مربی برای مسابقات آماده می‌شود باید تمام نفراتش را در اختیار داشته باشد، اما استقلال در اردوی ترکیه فقط با ۱۲ یا ۱۳ بازیکن کار کرد. از لحاظ بدنی و هماهنگی هنوز آماده نیستند و باید دید آمادگی بازیکنانی مانند آدان و سحرخیزان که روی آن‌ها حساب شده، به چه شکلی خواهد بود.

سیدصالحی در پایان گفت: امیدوارم شاهد یک بازی جذاب باشیم. پیش‌بینی نتیجه سخت است، اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، کفه ترازو به سمت تراکتور سنگین‌تر است.