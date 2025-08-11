  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

ترکیب استقلال برای دیدار با تراکتور در سوپرجام اعلام شد

ترکیب استقلال برای دیدار با تراکتور در سوپرجام اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل تراکتور در سوپرجام اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال در دیدار سوپرجام امروز دوشنبه ۲۰ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان با قضاوت وحید کاظمی رو در روی تیم تراکتور قرار می‌گیرد.

آبی‌ها برای این بازی رستم آشورماتوف و جلال الدین ماشاریپوف را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند و ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم هم به دلیل محرومیت قادر به نشستن روی نیمکت نیست.

ترکیب استقلال برای این بازی به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آقاسی، سامان فلاح، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، رامین رضاییان، ابولفضل جلالی، مهران احمدی، علیرضا کوشکی و محمدرضا آزادی١١ بازیکن استقلال را در این بازی تشکیل خواهند داد.

کد خبر 6557679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها