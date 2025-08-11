ترکیب استقلال برای دیدار با تراکتور در سوپرجام اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال در دیدار سوپرجام امروز دوشنبه ۲۰ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان با قضاوت وحید کاظمی رو در روی تیم تراکتور قرار می‌گیرد.

آبی‌ها برای این بازی رستم آشورماتوف و جلال الدین ماشاریپوف را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند و ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی این تیم هم به دلیل محرومیت قادر به نشستن روی نیمکت نیست.

ترکیب استقلال برای این بازی به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آقاسی، سامان فلاح، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، رامین رضاییان، ابولفضل جلالی، مهران احمدی، علیرضا کوشکی و محمدرضا آزادی١١ بازیکن استقلال را در این بازی تشکیل خواهند داد.