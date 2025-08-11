  1. ورزش
اعلام لیست تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای اردوی مردادماه

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران اسامی بازیکنان منتخب خود برای حضور در اردوی مردادماه را مشخص کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان از اواخر مردادماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود که شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، مریم سید (تهران)

سارا شیربیگی (کرمانشاه)

فرشته خسروی، الهام عنافچه، طاهره مهدی پور، زهرا کیانی (خوزستان)

مارال ترکمان، فاطمه زمانی (البرز)

نسترن مقیمی، زهرا لطف آبادی (مازندران)

فاطمه رحمتی، مهسا کمالی (زنجان)

شیرین صفار، عاطفه برقی (خراسان رضوی)

مهتاب بنایی (فارس)

نساء احدی (گیلان)

مطهره توکلی (اصفهان)

زیبا افروغ (مرکزی)

اردوی تدارکاتی فوق از ۲۷ مرداد ماه تا ۳ شهریورماه برگزار می‌شود.

اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان به منظور حضور در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی و جام جهانی فوتسال فیلیپین برگزار می‌شود.

