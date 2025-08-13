شروع تمرینات تیم ملی فوتسال دختران نوجوان در مرکز ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از برگزاری چند مرحله اردوی انتخابی و فرایند استعدادیابی در سراسر کشور اولین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دختران زیر ۱۷ سال از امروز (چهارشنبه ۲۲ مرداد) زیر نظر فاطمه شریف سرمربی تیم ملی آغاز شد.

به همین منظور نخستین تمرین این تیم از ساعت ۹ صبح به مدت ۹۰ دقیقه در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار شد. در نخستین جلسه بازیکنان پس از انجام حرکات کششی و تمرینات بدنی وارد برنامه‌های فنی و تاکتیکی شدند که شامل تقویت هماهنگی تیمی در حمله، تمرین پرس در نیمه زمین حریف، اجرای ضدحملات سریع و کار بر روی جابه‌جایی بدون توپ بود.

گفتنی است تمرینات این مرحله با هدایت فاطمه شریف نخستین اردو پس از چند مرحله اردوی انتخابی به شمار می‌رود و تا روز دوشنبه ۲۷ مرداد ادامه خواهد داشت.

ملی‌پوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار می‌شود آماده می‌کنند.