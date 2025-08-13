به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان به همراه المیرا ثمینی پور مدیر تیم در دیداری صمیمانه با محمد تابع سرپرست کاروان ایران در بازهای کشورهای اسلامی درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیم ایران به بحث و بررسی پرداختند.
در این جلسه صمیمانه موضوعات مرتبط با امکانات، تجهیزات و پشتیبانی مورد نیاز تیم برای حضور قدرتمند در رقابتها مطرح شد.
تابع ضمن قدردانی از تلاشهای کادر فنی و بازیکنان بر اهمیت فراهم شدن بستر مناسب برای موفقیت تیم ملی تأکید کرد و قول هرگونه همکاری و حمایت لازم برای آمادهسازی به بهترین شکل ممکن را به سرمربی و مدیر تیم فوتسال بانوان داد.
نظر شما