به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از چند ماه تا آغاز جام جهانی فوتسال زنان باقی مانده لیگ برتر ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام به‌سر می‌برد. نه تاریخ دقیق آغاز رقابت‌ها مشخص شده و نه حتی تعداد تیم‌هایی که قرار است وارد میدان شوند. تأخیرهای پیاپی در برگزاری قرعه‌کشی عملاً برنامه‌ریزی باشگاه‌ها را برای جذب بازیکن و برگزاری اردوها مختل کرده و فضای لیگ را سرد و بی‌رمق نگه داشته است.

لیگ برتر فوتسال زنان فصل گذشته با ۱۰ تیم آغاز شد ولی پایان راه تنها ۸ تیم روی خط ایستادند. حالا نیز زمزمه‌هایی از انصراف تیم‌های باسابقه و خرید و فروش امتیاز شنیده می‌شود؛ شرایطی که خطر کوچک‌تر شدن جدول لیگ را بیش از پیش محتمل کرده است. کاهش تعداد تیم‌ها علاوه بر افت هیجان رقابت می‌تواند سطح آمادگی بازیکنان را نیز پایین بیاورد.

البته نگرانی‌ها در شرایط فعلی فقط به ساختار لیگ محدود نمی‌شود. تقویم فشرده و هم‌پوشانی احتمالی با رویدادهایی نظیر بازی‌های کشورهای اسلامی در آبان خطر ایجاد وقفه‌ای طولانی در جریان مسابقات را به همراه دارد. وقفه‌ای که نه‌تنها ریتم تیم‌ها را از بین می‌برد بلکه هزینه‌های باشگاه‌ها را هم افزایش می‌دهد؛ چرا که در این مدت باید بازیکنان غیر ملی‌پوش را در فرم نگه دارند در حالی که مهره‌های اصلی در اختیار تیم ملی خواهند بود.

تأخیر در شروع لیگ پیامدی مستقیم برای تیم ملی نیز دارد. فوتسال در بالاترین سطح به تجربه بازی‌های پرفشار نیاز دارد و تمرین‌های پشت درهای بسته هرچقدر هم منظم باشد نمی‌تواند جایگزین شرایط واقعی مسابقه شود. جام جهانی نیازمند تیمی با آمادگی کامل است اما نبود تقویم مشخص این هدف را در معرض خطر قرار داده است.

کارشناسان و مربیان بارها بر ضرورت اعلام سریع زمان‌بندی لیگ تاکید کرده‌اند و معتقد هستند هر روز تعلل به معنای از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند برای آماده‌سازی بازیکنان و هماهنگی تیم‌هاست. اگر تصمیم‌گیری‌ها همچنان با تأخیر همراه باشد نه‌تنها باشگاه‌ها آسیب می‌بینند بلکه تیم ملی نیز با چالشی جدی در مسیر حضور پرقدرت در جام جهانی روبه‌رو خواهد شد.

پریسا امامی سرمربی تیم فوتسال زنان نفت آبادان که سال گذشته عنوان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورد درباره وضعیت برگزاری فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر اظهار کرد: قرعه‌کشی لیگ هنوز برگزار نشده و هر هفته به تعویق می‌افتد. قرار بود این هفته برگزار شود اما لغو شد و احتمالاً دوشنبه هفته آینده انجام خواهد شد. ما هزینه ورودی را پرداخت کرده و جز تیم‌های اعلام آمادگی کرده هستیم اما هنوز کارهای تیم به طور کامل انجام نشده است. شرایط فعلی لیگ بلاتکلیف است و نمی‌دانم باید بگویم خوب است یا بد اما قطعاً دیرتر از سال‌های گذشته شروع می‌شود.

وی درباره تعداد تیم‌های حاضر گفت: سال گذشته با ۱۰ تیم شروع کردیم اما با ۸ تیم لیگ را به پایان رساندیم. امسال هم به نظر می‌رسد تعداد تیم‌ها مشابه یا حتی کمتر باشد. مثلاً تیم حفاری هنوز اعلام آمادگی نکرده و ممکن است تیم‌داری نکند. حتی شنیده‌ام که سپاهان امتیازش را واگذار کرده است.

امامی با اشاره به انگیزه خود برای حضور مجدد در لیگ افزود: با وجود اینکه هر سال کیفیت لیگ نسبت به فصل‌های قبل ضعیف‌تر شده و امسال هم با وجود جام جهانی شرایط عجیب‌تری پیدا کرده ولی من به خاطر عشق به فوتسال ادامه می‌دهم. برای این فصل حتی هیچ امتیاز ویژه‌ای برای تیم قهرمان در نظر گرفته نشده و حتی تیم ما برخلاف سال‌های گذشته باید ورودی پرداخت می‌کرد که این کار را هم انجام داده است.

سرمربی نفت آبادان در پاسخ به این پرسش که آیا تیمش برای قهرمانی دوباره بسته خواهد شد یا خیر؟ گفت: دوست دارم تیم برای قهرمانی بسته شود اما باشگاه هنوز هدف‌گذاری مشخصی اعلام نکرده است. شرایط فعلی لیگ باعث شده حتی نقل و انتقالات ما هم به طور جدی آغاز نشود.

وی در خصوص تأثیر لیگ بر آمادگی تیم ملی برای جام جهانی خاطرنشان کرد: برای آماده‌سازی ملی‌پوشان قرار گرفتن در شرایط مسابقه ضروری است. تمرین به تنهایی کافی نیست و تا این لحظه بازیکنان بازی دوستانه‌ای نداشته‌اند. اگر لیگ دیر شروع شود یا به خاطر تورنمنت‌ها مثل بازی‌های کشورهای اسلامی در آبان تعطیل شود؛ تیم ملی زمان کمی برای آماده‌سازی در شرایط مسابقه خواهد داشت. این وقفه‌ها هزینه زیادی برای باشگاه‌ها به همراه دارد مخصوصاً وقتی ملی‌پوشان در اردو هستند و سایر بازیکنان باید آماده نگه داشته شوند.

امامی در پایان گفت: هنوز تاریخ دقیق شروع لیگ مشخص نشده است. قرار بود پس از اردوی اخیر تیم ملی و پیش از قرعه‌کشی وضعیت لیگ به باشگاه‌ها اعلام شود اما تا الان هیچ اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نگرفته است.