فرود اضطراری دومین جنگنده ۸۸میلیون پوندی ارتش انگلیس؛ این بار در ژاپن!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، جنگنده رادارگریز «اف -۳۵ لایتنینگ بی» متعلق به ارتش انگلیس به علت نقص فنی، مجبور به فرود اضطراری در ژاپن شد.
خبرگزاری کیودوی ژاپن اعلام کرد که این جنگنده ۸۸ میلیون پوندی که یکی از پیشرفتهترین جنگندههای رزمی جهان محسوب میشود، در فرودگاه بینالمللی «کاگوشیما» مجبور به فرود اضطراری شده است.
این جنگنده از ناو هواپیمابر «اچاماس شاهزاده ولز» به عنوان بخشی از ناوگروه ضربت انگلیس در منطقه هند-آرام در حال عملیات بود.
عملیاتهای فرود روی باند کاگوشیما به مدت حدود ۲۰ دقیقه تعلیق و این جنگنده به منظور بررسی و رفع نقص، به منطقهای امن منتقل شد.
این اتفاق در حالی است که یک فروند از همین جنگنده و متعلق به همین ناوگروه، پس از فرود اضطراری در ماه ژوئن، بیش از پنج هفته در هند زمینگیر بود.
وزارت دفاع ژاپن تایید کرده که این جنگنده به دلیل نقص در سیستم مهندسی مجبور به فرود اضطراری شده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
نظر شما