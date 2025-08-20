قیمت گوشت شترمرغ در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت گوشت شترمرغ را اعلام کرد که به شرح ذیل است:

ران شترمرغ بسته بندی شرکتی بسته بندی در محل کیلویی ۸۲۸ هزار تومان، بسته بندی شرکتی کیلویی ۸۴۸ هزار تومان

ماهیچه شترمرغ بسته بندی شرکتی ۸۲۸ هزار تومان، بسته بندی در محل کیلویی ۸۴۸ هزار تومان

قلم شترمرغ بسته بندی شرکتی هر عدد ۶۰ هزار تومان، بسته بندی در محل هر عدد ۶۰ هزار تومان

بلدرچین کامل بسته بندی کیلویی ۲۱۵ هزار تومان

بلدرچین کامل منجمد بسته بندی کیلویی ۲۰۵ هزار تومان