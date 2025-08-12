رویای فرهنگی قزوین در غبار ۱۵ ساله؛ تالار شهر چشم انتظار اراده مسئولان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تالار شهر قزوین در تیرماه ۱۳۸۹ با هدف ایجاد یک مرکز فرهنگی هنری در مجتمع اداری پونک کلنگ‌زنی شد تا به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت‌های فرهنگی و هنری میزبان رویدادها، همایش‌های ملی و برنامه‌های فرهنگی باشد و به‌عنوان نماد هویت فرهنگی قزوین شناخته شود.

با وجود گذشت بیش از یک دهه و نیم، این پروژه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. کارشناسان علت این تأخیر را در نبود برنامه‌ریزی دقیق، ضعف در مدیریت شهری، و عدم تخصیص منابع کافی می‌دانند. این وضعیت در حالی رخ داده که قزوین در رتبه ۳۱ کشور از نظر زیرساخت‌های سینمایی قرار دارد و فاقد سالن مناسب برای اجرای کنسرت، نمایش و همایش‌های فرهنگی است.

توافق جدید؛ امید یا تکرار؟

در ماه‌های اخیر، توافقی میان شهرداری قزوین و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای تکمیل پروژه صورت گرفته است. طبق این توافق، تالار شهر ۲۵ روز در ماه در اختیار شهرداری و ۵ روز در اختیار اداره ارشاد خواهد بود.

علی هوشمند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأیید این خبر و با بیان اینکه بیش از ۱۵ سال از توقف ساخت تالارهای شهر در قزوین می‌گذرد اظهار داشت: در حالی که بسیاری از استان‌ها از مجموعه‌های فرهنگی فاخر بهره‌مندند، قزوین همچنان از داشتن چنین زیرساخت‌هایی محروم مانده است.

وی با تأکید بر جایگاه والای فرهنگی قزوین افزود: شایسته است با همکاری شورای شهر و شهرداری، مجموعه‌ای در خور شأن مردم فرهنگ‌دوست و هنرمند این دیار فراهم شود؛ مجموعه‌ای که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای هنری باشد، بلکه آبروی فرهنگی شهر را نیز حفظ کند.

هوشمند با اشاره به نبود سالن کنسرت در قزوین، این محرومیت را زیبنده پایتخت خوشنویسی ایران ندانست و تصریح کرد: قزوین نباید از فقر زیرساخت‌های فرهنگی رنج ببرد؛ این شهر سزاوار فضایی است که بتواند میزبان رویدادهای هنری و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

هوشمند در ادامه از توافق جدید با شهرداری برای ازسرگیری ساخت تالار شهر خبر داد و گفت: بر اساس این توافق، ساختمان تالار شهر ماهانه ۲۵ روز در اختیار شهرداری و ۵ روز در اختیار شورای شهر خواهد بود تا زمینه حل مشکلات حقوقی واگذاری آن نیز فراهم شود.

وی بیان کرد: با اعتبارات عمرانی هر ساله استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی روند تکمیل پروژه طی نمی‌شد و باید به دنبال راه حل مناسبی برای تأمین اعتبار می‌بودیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: با ورود شهرداری برای ساخت پروژه و هماهنگی‌هایی که شده بدون شک در سریع‌ترین زمان این پروژه تکمیل و مورد استفاده جامعه هنری استان قزوین قرار خواهد گرفت.

تالار شهر در انتظار اراده و تصمیم مشترک

قاسم اللهیاری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه تئاتر شهر به طور کلی به اتمام رسید و مدت‌ها است در حوزه هنرهای نمایشی به فعالیت خود ادامه می‌دهد اما در این بین پروژه تالار شهر که متعلق به اداره کل فرهنگ و ارشاد است ظرفیت خوبی است و می‌تواند به یک مجموعه کامل فرهنگی و هنری تبدیل شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین بیان کرد: گفت‌وگویی درخصوص هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد با شورای شهر صورت گرفته اما هنوز به طور قطعی مطرح نشده است تا ذیل این همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد با مساعدت شورای شهر مجموعه تالار شهر بتواند به تکمیل پروژه‌های فرهنگی و هنری متعدد در اختیار مردم قزوین قرار بگیرد.

این مسئول در پایان گفت: مدیریت شهری اقبال و رویکرد خوبی در همراهی برای تکمیل مجموعه تالار شهر دارند و امیدواریم با قطعی شدن توافقات و همراهی شورای شهر شاهد بهره برداری از این فضا باشیم.

۱۵ سال با ۱۵ درصد پیشرفت

هر چند برخی فعالان فرهنگی خواستار سهم بیشتری از تالار شهر در آینده هستند اما ورود شهرداری برای ساخت این مجموعه نیز گام مهمی بود که جامعه هنری از شهرداری قزوین انتظار داشت.

چندی پیش بود که اسحاق چگینی از اساتید موسیقی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از پیشرفت کند ساخت تالار شهر قزوین، عنوان کرده بود: ساخت تالار شهر در ۱۵ سال گذشته تنها ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ در حالی که برخی استان‌ها ۱۵ سال پیش زیرساخت‌ها را تأمین کردند و اکنون از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

استاد موسیقی قزوین با انتقاد از مدیریت شهری، بیان کرد: مدیریت شهری با توجه به امکانات و بودجه می‌توانست بهترین کمک را در این زمینه داشته باشد، اما متأسفانه شهردار اعتقادی به این فضا ندارد.

تالار شهر قزوین، اگرچه هنوز به پایان نرسیده، می‌تواند با مدیریت شفاف، مشارکت مردمی و اراده سیاسی، به نقطه‌ی عطفی در توسعه فرهنگی استان تبدیل شود. اما تا تحقق این هدف، این پروژه همچنان نمادی از فرصت‌های از دست‌رفته و مطالبه‌ای جدی از سوی مردم و هنرمندان باقی خواهد ماند.