به گزارش خبرنگار مهر، قاسم‌اللهیاری در نطق پیش از دستور جلسه عصر سه‌شنبه شورای شهر، با انتقاد شدید از عملکرد شهردار قزوین، خواستار بررسی صلاحیت ادامه کار وی در قالب طرح سوال و استیضاح در جلسات آتی شورا شد.

وی تأکید کرد: بسیاری از درخواست‌های مردمی که از سوی وی به شهرداری ارسال شده بی‌پاسخ مانده است.

وی با اشاره به نارضایتی عمومی از خدمات شهری، بی‌انضباطی در ساختار شهرداری و رفتارهای خارج از عرف، افزود: سکوت برخی اعضای شورا در برابر این وضعیت، به معنای چشم‌پوشی از مسئولیت نظارتی و خیانت به اعتماد مردم است.

اللهیاری همچنین از برخوردهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز با دست‌فروشان سطح شهر انتقاد کرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، کارگری شرافتمندانه نباید با رفتارهای زننده و غیرانسانی پاسخ داده شود.

این عضو شورای شهر قزوین خواستار ارائه گزارش جامع عملکرد مأموران سد معبر شهرداری در برخورد با دست‌فروشان و وانت‌بارها شد.

وی با انتقاد از بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی نسبت به گزارش‌ها و اسناد تخلفات، اظهار داشت: این سکوت موجب تقویت رفتارهای قلدرمآبانه و تهدیدآمیز در قبال منتقدان شده است.

اللهیاری خطاب به اعضای شورا گفت: وقت آن رسیده که منافع مردم را بر منافع شخصی و جناحی مقدم بدانیم. شورا خانه مردم است و محل بده‌بستان‌های سیاسی نیست و نیاز است فرآیند قانونی بررسی عملکرد شهردار و طرح سوال و استیضاح در جلسات آینده آغاز شود.