به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فداکار مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اجرای بیش از ۱۲۰ پروژه علمی و کاربردی در چند سال اخیر گفت: این پروژهها نقش مهمی در حفاظت، مدیریت و بازسازی اکوسیستمهای دریایی کشور ایفا میکنند.
وی افزود: حوزههای متنوع این پروژهها شامل حفاظت از لاکپشتهای دریایی، بررسی زیستگاههای آبسنگهای مرجانی، پهنه بندی عرصههای ساحلی، مطالعات پستانداران دریایی، بررسی وضعیت سلامت اکوسیستمهای دریایی و مطالعات مرتبط با جنگلهای مانگرو است که نشاندهنده توجه ویژه معاونت به سلامت دریاها و منابع طبیعی دریایی است.
فداکار تأکید کرد: از پروژههای کلیدی میتوان به مطالعات بازسازی زیستگاههای تخمگذاری لاکپشتهای دریایی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، پایش ساحل و فراساحل خلیج فارس و دریای عمان، تدوین برنامههای اقدام ملی گونههای در خطر انقراض و ارزیابی تنوع زیستی بیمهرگان دریایی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: همکاری مستمر با دانشگاهها، پژوهشگاهها و سازمانهای مرتبط باعث افزایش کارآمدی این پروژهها در جهت حفاظت پایدار محیط زیست دریایی و ارتقا سطح آگاهی عمومی و مدیریتی شده است.
