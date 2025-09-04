رونمایی از ۶۳ سکه تاریخی منقوش به نام پیامبر (ص) برای اولین بار

به گزارش روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل گروه موزه‌های دفینه بیان کرد: همزمان با یک هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم (ص) در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه از ساعت ۱۱ صبح مراسم رونمایی از ۶۳ سکه دوران‌های مختلف تاریخی که منقش به نام مبارک پیامبر (ص) هستند، در سالن اجتماعات ساختمان شهید زاهدی بنیاد مستضعفان برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مراسم که به منظور ارج نهادن به مقام والای نبوت و بازتابی از فرهنگ و هنر اسلامی در طول قرن‌ها برگزار می‌شود؛ فرصتی مغتنم برای نظاره سکه‌هایی است که با نام شریف پیامبر مهر و رحمت مزین شده‌اند.

سلیمانی افزود: این ۶۳ سکه که تعداد آن نشان دهنده سال‌های عمر پربرکت پیامبر اکرم (ص) است از خزانه سکه‌های تاریخی بنیاد انتخاب شده‌اند و پس از مراسم رونمایی به مدت دو هفته در موزه آستان قدس رضوی به نمایش گذاشته خواهند شد.

وی افزود: این آثار ارزشمند تاریخی شامل تعدادی از برجسته‌ترین سکه‌های «دینار» (زرین) و «درهم» (نقره‌ای) است که به‌طور مشخص نام مبارک حضرت رسول اکرم (ص) را بر خود نقش بسته‌اند و در این نمایشگاه، به معرض دید عموم گذاشته خواهند شد.

وی ادامه داد: کهن‌ترین این سکه‌ها از قرن هفتم میلادی و جدیدترین آنها متعلق به‌دوره قاجاری است. پراکنش تاریخی سکه‌ها از دوره‌های عباسی، سامانی، اغالبه، طولونیان، غزنوی، غوری، سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی، افشاری و قاجاری را در بر می‌گیرد.

سلیمانی بیان کرد: پراکندگی جغرافیایی آنها نیز در شبه‌قاره، آسیای میانه، ایران، بین‌النهرین، شامات و شمال افریقا بوده است.