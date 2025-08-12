به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رجبی عصر سه شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاریهای مهر، فارس و تسنیم از فعالیتهای چشمگیر بنیاد در حوزههای مختلف را مورد بررسی قرار داد و گفت: تا کنون هزار هکتار از اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان به آموزش و پرورش استان گلستان واگذار شده و در کنار آن، پروژههای مهمی در حوزههای عمران و سلامت به اجرا درآمده است.
رجبی همچنین به اقدامات فرهنگی بنیاد اشاره کرد و افزود: امسال، ۱۶۰ نفر از زائران کربلا که برای اولین بار عازم این سفر معنوی شدند، با حمایت مالی بنیاد مستضعفان به عراق اعزام شدند و خوشبختانه همه آنها به سلامت بازگشتند.
وی در خصوص پروژههای آموزشی بنیاد در گلستان نیز گفت: در راستای نوسازی و بازسازی مدارس استان، اقداماتی گستردهای انجام شده است و بهزودی یک مدرسه سهطبقه در استان افتتاح خواهد شد.
مدیر اموال و املاک بنیاد مستضعفان گلستان همچنین از اجرای پروژه بزرگ دامپروری ۶ هزار رأسی در منطقه ارازگل خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با سرمایهگذاری بین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان، ۵۰۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد و میتواند تأثیر قابلتوجهی در توسعه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی استان داشته باشد.
