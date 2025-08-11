به گزارش خبرنگار مهر، محسن سمیع عصر دوشنبه در دیدار با مدیر و اعضای تحریریه خبرگزاری مهر خراسان رضوی اظهار کرد: ابتدا لازم میدانم تبریک و خداقوت خود را به همه اعضای خبرگزاری مهر اعلام کنم.
مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: این مجموعه، با وجود محدودیتهای نفرات و تشکیلاتی نسبت به بسیاری از خبرگزاریهای بزرگتر، با حضور افراد متعهد و علاقهمند، فعالیت میکند.
وی ابراز کرد: خانم سعادتیان به عنوان یکی از مدیران این خبرگزاری، با دغدغه و دلسوزی ویژه، کارها را دنبال میکند و نگاه او به فعالیتهای خبرگزاری صرفاً اداری و تکلیفی نیست؛ بلکه با انگیزه و علاقه شخصی انجام میشود. این روحیه، نقطه قوت مهمی برای مجموعه است.
سمیع ادامه داد: یادم هست در جلسه معارفهای که برای خانم سعادتیان برگزار شد، جمع کثیری از مسئولان حوزه رسانه حضور داشتند که حمایت خود را از ایشان اعلام کردند. این حمایت به این دلیل است که ایشان از نقطه صفر فعالیت خبررسانی شروع کرده و اکنون به عنوان یک بانوی توانمند مدیریت یک خبرگزاری مهم را برعهده دارد.
مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پایان ضمن تبریک مجدد به همه اعضای خبرگزاری مهر، گفت: ما همه متعهد شدیم تا هر آنچه در توان داریم برای موفقیت این مجموعه و تحقق رسالتشان ارائه دهیم. امیدوارم در این مسیر پرمسئولیت، همواره موفق و سربلند باشند.
