به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری عصر دوشنبه در جریان دیدار با مدیر و اعضای تحریریه خبرگزاری مهر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اسلام و انقلاب در تحول اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: پیامبر اسلام با ظهور خود، پیامی الهی را به عنوان مبنای زندگی به جامعه ارائه داد و مدینه، به عنوان شهر پیامبر، نمادی از تمدن است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: پیامبری حضرت محمد (ص) ادامه‌دهنده جریان نبوت و ولایت الهی است و این مسئولیت در طول تاریخ، همواره به ترویج اندیشه و معنویت مسلمانان کمک کرده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها و فعالان فرهنگی، از جمله خبرگزاری مهر بر اهمیت همکاری بین مسئولان و رسانه‌ها برای تقویت تاب‌آوری مردم تأکید کرد.

حجت الاسلام عسکری ضمن اشاره به جنگ دوازده روزه اخیر، یادآور شد: مردم و رهبری کشور در این مقابله با دشمنان، به ویژه اسرائیل و آمریکا، هیچ‌گاه کم نیاورده‌اند و همچنان به مقاومت و ایستادگی ادامه می‌دهند.

جشن‌های غدیر باید نماد مقاومت و ولایت مداری باقی بماند

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی همچنین به برگزاری جشن‌های غدیر در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: علی‌رغم فشارهایی که برای تعطیلی این جشن‌ها به بهانه بزرگداشت شهدا وارد شد، با بصیرت و هدایت رهبری، این مراسم با شکوه برگزار شد و شعارهای مقاومت و حمایت از ولایت در آن سر داده شد.

وی درباره اهمیت امام رضا (ع) و مضجع شریف ایشان گفت: انتظار فرج، نشانه یک فعالیت فعال و رفع موانع ظهور است. این مرکز ثقل انتظار فرج است و مسیر بعثت پیامبر، غدیر، عاشورا و انتظار فرج، حلقه‌های پیوسته‌ای از تاریخ اسلام و انقلاب هستند.

نقش مؤثر خبرگزاری مهر در مطالبه گری و عدالت خواهی

عسکری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نقش خبرگزاری مهر و رسانه‌ها در افشای فساد و حمایت از عدالت اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون همکاری مثبتی با این رسانه داشته است. صدای مطالبه‌گری باید شنیده شود و رسانه‌ها نقش مهمی در مطالبه‌گری و مبارزه با فساد دارند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به نقش مجلس و دستگاه‌های نظارتی گفت: اصلاح و بهبود ساختارها بدون شفافیت و پیگیری دقیق امکان‌پذیر نیست و همه فعالان فرهنگی و رسانه‌ای باید در این مسیر همراه و همدل باشند.

بوروکراسی اداری مانع اصلی خدمت رسانی به مردم است

وی به اهمیت مبارزه با فساد و نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری پرداخت و گفت: باید با حساسیت و قاطعیت با فساد برخورد شود، چه فساد کوچک باشد و چه بزرگ. بوروکراسی اداری یکی از موانع کاهش رضایت مردم است و هر جا که بوروکراسی مانع خدمت‌رسانی شود، باید به آن ورود جدی شود.

خبرنگاران با شجاعت به رسالت خود عمل کنند

حجت الاسلام عسکری با اشاره به نقش رسانه‌ها و خبرنگاران، آنها را به شجاعت و تحمل سختی در مسیر رسالت‌شان دعوت کرد و گفت: طلبه، منبری و رسانه هر کدام به نوعی پیام‌رسان و مسئول انتقال حقایق به مردم هستند و باید با شجاعت و بدون ترس کار کنند، حتی اگر به خاطر بیان حقیقت، محکوم یا بایکوت شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی به سابقه همکاری خود با روزنامه قدس و برخی شخصیت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: همواره در یادداشت‌ها و مصاحبه‌های خود تلاش کرده است فساد و نارسایی‌ها را به صورت شفاف مطرح کند تا اصلاحات جدی صورت گیرد. حتی برخی یادداشت‌های انتقادی او با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده، اما هیچ‌گاه از بیان حقیقت کوتاه نیامده است.

وی ضمن تقدیر از فعالیت‌های خبرگزاری مهر، این رسانه را از جمله فعالان جدی و مطالبه‌گر در مسیر تحقق عدالت و خدمت به مردم دانست و گفت: مطالبه‌گری حقیقی وظیفه همه ما است و ما نیز در این مسیر گام برمی‌داریم.