ارتقای ۱۳ درصدی مقاوم‌سازی مسکن روستایی در استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر گفت: مقاوم‌سازی مسکن روستایی در استان بوشهر ۱۳ درصد ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند دوشنبه شب در نشست با فرماندار شهرستان جم، در تشریح عملکرد یک‌ساله این نهاد اظهار کرد: شاخص مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی استان در سال جاری به ۶۸ درصد رسیده که ۱۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری (۵۵ درصد) است و این موفقیت، جایگاه چهارم کشور را برای استان بوشهر به ارمغان آورده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: این نهاد در سال گذشته با رویکردی توسعه‌محور و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، استانی و مردمی، موفق به ثبت دستاوردهایی کم‌نظیر در حوزه عمران روستایی و شهری شد که جایگاه این استان را در سطح کشور ارتقا بخشید.

وی افزود: در این مدت، تعداد ۱۴ هزار واحد مسکن روستایی به بانک‌های عامل معرفی و برای ۹ هزار ۱۰۰ واحد تسهیلاتی معادل ۲.۵ همت قرارداد منعقد شده است که معادل چهار سال عملکرد گذشته است.

وی بیان کرد: همچنین اختصاص پنج هزار سهمیه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی بهسازی و نوسازی، شتاب چشمگیری به روند نوسازی بافت روستایی بخشیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر با اشاره به نقش‌آفرینی خیرین و حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) بیان کرد: در سال گذشته، ۳۴۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی و هفت هزار و ۲۳۱ مترمربع زمین برای ساخت و تعمیر مسکن محرومین اهدا شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، پروژه احداث ۵۰۰ واحد مسکن محرومین با استفاده از اعتبارات بلاعوض، مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت و تسهیلات ارزان‌قیمت به مرحله اجرا درآمد.

برومند خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات شاخص این سال می‌توان به تفاهم‌نامه ساخت ۲ هزار و ۵۱ واحد مسکن مددجویی با نهادهای حمایتی، تأمین هزار و ۶۲۳ واحد ویژه اقشار کم‌درآمد، واگذاری هزار و ۷۰۰ قطعه زمین روستایی، صدور بیش از هفت هزار جلد سند مالکیت، اجرای ۳۱۲ پروژه طرح هادی، آسفالت ۷۵۰ هزار متر مربع معابر و آغاز عملیات ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکن محرومین شهری اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی ۵۵۶ پروژه عمرانی نیز از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت و قیر مشارکتی و با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

