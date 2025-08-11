به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند دوشنبه شب در نشست با فرماندار شهرستان جم، در تشریح عملکرد یکساله این نهاد اظهار کرد: شاخص مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی استان در سال جاری به ۶۸ درصد رسیده که ۱۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری (۵۵ درصد) است و این موفقیت، جایگاه چهارم کشور را برای استان بوشهر به ارمغان آورده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: این نهاد در سال گذشته با رویکردی توسعهمحور و با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی، استانی و مردمی، موفق به ثبت دستاوردهایی کمنظیر در حوزه عمران روستایی و شهری شد که جایگاه این استان را در سطح کشور ارتقا بخشید.
وی افزود: در این مدت، تعداد ۱۴ هزار واحد مسکن روستایی به بانکهای عامل معرفی و برای ۹ هزار ۱۰۰ واحد تسهیلاتی معادل ۲.۵ همت قرارداد منعقد شده است که معادل چهار سال عملکرد گذشته است.
وی بیان کرد: همچنین اختصاص پنج هزار سهمیه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی بهسازی و نوسازی، شتاب چشمگیری به روند نوسازی بافت روستایی بخشیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر با اشاره به نقشآفرینی خیرین و حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) بیان کرد: در سال گذشته، ۳۴۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی و هفت هزار و ۲۳۱ مترمربع زمین برای ساخت و تعمیر مسکن محرومین اهدا شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، پروژه احداث ۵۰۰ واحد مسکن محرومین با استفاده از اعتبارات بلاعوض، مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت و تسهیلات ارزانقیمت به مرحله اجرا درآمد.
برومند خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات شاخص این سال میتوان به تفاهمنامه ساخت ۲ هزار و ۵۱ واحد مسکن مددجویی با نهادهای حمایتی، تأمین هزار و ۶۲۳ واحد ویژه اقشار کمدرآمد، واگذاری هزار و ۷۰۰ قطعه زمین روستایی، صدور بیش از هفت هزار جلد سند مالکیت، اجرای ۳۱۲ پروژه طرح هادی، آسفالت ۷۵۰ هزار متر مربع معابر و آغاز عملیات ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکن محرومین شهری اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی ۵۵۶ پروژه عمرانی نیز از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت و قیر مشارکتی و با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری آغاز شده است.
