زارع: استان بوشهر در بهسازی و نوسازی مسکن روستایی رتبه نخست کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با منوچهر خواجه‌دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: در راستای تقویت حفاظت از سلامت مردم و پیشگیری از خسارات سنگین ناشی از حوادث طبیعی، بنیاد مسکن در مناطق روستایی استان نقش مؤثری دارد و در این مسیر اقدامات خوبی انجام داده است.

وی افزود: در زمینه‌ مقاوم‌سازی منازل مسکونی روستایی از ابتدا تاکنون با اقدامات صورت گرفته، استان بوشهر اکنون به ۷۱ درصد رسیده و رتبه چهارم را در بین ۳۱ استان کشور به خود اختصاص داده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: استان بوشهر در زمینه‌ی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی نیز با جذب اعتبارات و تسهیلات، رتبه نخست کشور را به دست آورده و بنا داریم همین روند را در سال آینده تداوم بخشیم.

زارع تصریح کرد: استان بوشهر همچنین در انعقاد قرارداد بانکی تسهیلات طرح ویژه نیز در سطح کشور، رتبه اول را کسب کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بنیاد مسکن، ظرفیت خوبی برای اجرای طرح‌ها در زمینه عمران روستایی و بازسازی و نوسازی مسکن روستایی دارد، نیازمند تخصیص ماشین‌آلات بیشتر اعم از لودر، بیل مکانیکی، تجهیزات آواربرداری و کامیون و … در استان بوشهر هستیم.

استاندار بوشهر یادآور شد: در شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان بوشهر، هزینه آماده‌سازی اراضی واگذارشده برای احداث مسکن محرومین، بیش از سایر استان‌هاست و خواستار تأمین اعتبار و کمک به هزینه‌های آماده‌سازی هستیم.

زارع گفت: برای احداث مسکن محرومین در مناطق شهری تحت پوشش بنیاد نیز، نیازمند کمک‌های بلاعوض از بنیاد مسکن کشور هستیم.