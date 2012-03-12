جبران ضعف فعالیتهای فرهنگی حوزه خانواده/ تولید سامانه فراخوانهای پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان گفت: باید ضعف فعالیتهای فرهنگی حوزه خانواده در فضای مجازی جبران شود.



مهدی سنجرانی در نشست عمومی "ضرورت شبکه‌سازی در فعالیت‌های فرهنگی حوزه زن و خانواده با تمرکز بر فعالیتهای دنیای مجازی" با اشاره به بررسی نقاط ضعف فعالیت‌های فرهنگی حوزه خانواده در فضای مجازی، یادآور شد: باید ضعف فعالیت‌های فرهنگی حوزه خانواده در فضای مجازی جبران شود.



تغییر نقش اینترنت از شبکه ای یک طرفه به شبکه اطلاعاتی دو طرفه



وی با اشاره به نقش اطلاع‌رسانی در جوامع بشری، از دهه آخر قرن بیستم به عنوان دهه "انقلاب و انفجار اطلاعات" یاد کرد و یادآور شد: امروزه نقش اینترنت از شبکه‌ای یک طرفه(وب یک) به شبکه گسترده اطلاعاتی دوطرفه(وب دو) با خصوصیت سرعت تبادل اطلاعات بیش تر، درحال تغییر است.



عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان خصوصیت دنیای مجازی را تاثیرگذاری سریع و گسترده و ماندگاری کوتاه مدت دانست و گفت: وقتی قرار است خبر یا تحلیلی به سرعت و در سطح وسیعی اثر بگذارد و خطاها مخفی بماند، دنیای مجازی به علت سرعت بالای انتقال اطلاعات در بین حلقه‌ها و زیر شبکه‌ها بهترین کانال است.



عدم نیروسازی از ضعفهای جدی فعالیتهای فرهنگی در حوزه زن و خانواده



وی با اشاره به سابقه فعالیتهای فرهنگی در حوزه زن و خانواده، تصریح کرد: نبود کار شبکه‌ای و فقدان هسته مرکزی، عدم تخصص کافی فعالان در حوزه زن و خانواده، عدم نیروسازی، ضعف ارتباط با مخاطب در فضای مجازی، ذهن‌گرایی و عدم توجه به واقعیت‌های جامعه توسط مدافعان دیدگاه‌های اسلامی و تمرکز بر پاسخگویی به شبهات در عوض ارائه دیدگاه‌ها و فرهنگ‌سازی از ضعف‌های جدی در این زمینه است.



سنجرانی یادآور شد: در مقابل، برخورداری از گفتمان رایج، وجود مدیریت قوی، داشتن شبکه‌ همسو و حضور پررنگ شخصیت‌های مطرح فمینیست در فضای مجازی از نقاط قوت فعالیت گروه‌های فمینیست در فضای مجازی است.



وی با اشاره به راهکاری برای رفع نواقص فعالیت‌های فرهنگی در حوزه زن و خانواده ، اظهار داشت: برنامه‌ریزی و تلاش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به منظور کسب مرجعیت فکری در بین نهاد‌های فرهنگی، تمرکز بیشتر بر نیروسازی و حضور پررنگ‌تر کارشناسان این حوزه در فضای مجازی را می توان به عنوان راهکاری جهت رفع نواقص فعالیت‌های فرهنگی در حوزه زن و خانواده دانست.



سامانه فراخوان‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران تولید شد



مدیر دفتر ایجاد سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از تولید سامانه فراخوان‌های پژوهشی در این مرکز خبر داد.

محسن شاکر با بیان اینکه این سامانه با همکاری مشترک دفتر فناوری اطلاعات و معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران راه‌اندازی و آماده بهره‌برداری شده است، اظهار داشت: سامانه "فراخوان‌های پژوهشی" در نوع خود اولین سامانه تحت وب است که تمام مراحل مربوط به برگزاری فراخوان‌ها و همایش‌ها از ثبت نام تا ارزیابی، داوری و گرفتن انواع گزارش‌ها در آن لحاظ شده است.



وی با اشاره به قابلیت‌های این سامانه یادآور شد: سامانه "فراخوان‌های پژوهشی" این امکان را برای طلاب فراهم می‌آورد تا ضمن ثبت نام اینترنتی و ارسال فایل آثار پژوهشی خود با اخذ کد رهگیری وضعیت اثر پژوهشی خود را در هر مرحله پیگیری و برخی گزارشات مرتبط به آن را مشاهده کنند.



مدیر دفتر ایجاد سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: با توجه به اینکه ارزیابی آثار پژوهشی در مواقعی صورت می‌پذیرد که آمار آثار دریافتی از لحاظ کمی بالا و همچنین از لحاظ گرایش و موضوع و قالب اثر متنوع باشد، از این رو ارزیابی و ملاحظات مربوط به یکسان‌سازی ارزیابی‌ها در آن پیچیده‌تر می‌شود.



این نرم افزار دقت ارزیابی را تا حد مطلوبی ارتقا می دهد



وی افزود: برنامه ارزیابی در این سامانه ضمن لحاظ نکات مربوط به ارزیابی با عنایت به تجربه چندین ساله مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص برگزاری جشنواره‌های سراسری و ملی با ایجاد سامانه‌های کنترل ارزیابی و بهره‌گیری از روش‌های آماری سعی کرده است تا دقت ارزیابی را تا حد بسیار مطلوبی ارتقا دهد.



شاکر با بیان اینکه حفظ کیفیت ارزیابی در فراخوان‌های ملی، نیازمند نظارت مستقیم کارشناسان و متخصصین مربوطه است، اضافه کرد: در سامانه فراخوان‌های پژوهشی چندین فیلتر و ایستگاه نظارت برای آثار ارزیابی شده طلاب که تنها از طریق اتوماسیون و فایل آثار میان طلاب مدارس و ارزیابان مبادله می‌شود، لحاظ شده است و ناظران در سطوح مختلف، وظیفه کنترل ارزیابان را بر عهده دارند.



وی مهم‌ترین ویژگی سامانه فراخوان‌های پژوهشی را فراهم آوردن تلفیق و ترکیب مناسبی از نظارت آماری، اتوماتیک و نظارت‌های انسانی بر آثار دانست و گفت: این امکان در حقیقت همان امکان مدیریت مناسب بر کل روند فراخوان از ثبت نام تا ارزیابی به کمک اتوماسیون است که احتمال خطا را در این روند به حداقل ممکن می‌رساند و کیفیت ارزیابی را در حد مطلوب و رضایت بخشی حفظ می‌کند.



امکانات و ابزارهای سامانه فراخوان‌های پژوهشی



مدیر دفتر ایجاد سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به سایر امکانات و ابزارهای این سامانه، بازخوردگیری و اخذ گزارش‌های متنوع موردی، جزئی، منطقه‌ای و... را به عنوان برخی از این امکانات دانست و افزود: با گرفتن خروجی از سامانه فراخوان‌های پژوهشی به صورت ماتریسی برای استفاده در بانک نرم افزارهای داده‌پردازی و تحلیل آماری از قبیل SPSS در استفاده از اطلاعات اخذ شده از آثار مخاطبان، به ویژه با عنایت به پراکندگی، تنوع و کمیت آثار شرکت داده شده در فراخوان، امکان استفاده حداکثری از این اطلاعات با کمترین هزینه به دست می‌آید.



وی یادآور شد: این تحلیل‌های آماری، بی‌شک نتایج ارزشمندی را برای برنامه‌ریزان و مدیران به منظور طرح برنامه در عرصه پژوهش فراهم خواهد آورد.



شاکر از این نرم‌افزار به عنوان بخشی از سامانه جامع معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران یاد کرد و گفت: از برنامه‌های آینده این سامانه که با سایر سامانه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نیز دارای ارتباط اطلاعاتی است، مکانیزاسیون روند تهیه و ارائه پایان‌نامه‌های طلاب است.