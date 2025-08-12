به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب محبعلی پور روز سهشنبه در این باره توضیح داد: یک قلاده خرس قهوهای که در تله سیمی گرفتار شده بود، با اقدام بهموقع مأموران محیطزیست و همکاری تحسینبرانگیز اهالی روستای جلده باخان از توابع شهرستان سراب، از مرگ حتمی نجات یافت.
وی گفت: بهمحض دریافت گزارش مردمی مبنی بر گرفتار شدن خرس در تله به محل رفتیم. پس از بیهوشی کنترلشده، حیوان زندهگیری و از نظر وضعیت جسمی بهطور کامل بررسی شد. خوشبختانه علائم حیاتی حیوان طبیعی بود و آسیب جدی مشاهده نشد.
محبعلی پور افزود: به دلیل صعبالعبور بودن مسیر و عدم امکان تردد خودرو، جابهجایی خرس بهطور دستی و با همکاری اهالی روستا تا محل استقرار خودروی اداری انجام شد. این همیاری مثالزدنی مردم، نشاندهنده عمق فرهنگ زیستمحیطی در منطقه است.
رئیس اداره محیطزیست سراب با هشدار نسبت به پیامدهای استفاده از تلههای غیرمجاز تأکید کرد: از همه کشاورزان، باغداران و دامداران تقاضا داریم در صورت بروز تهدید از سوی حیاتوحش، موضوع را از طریق دهیاران یا مستقیماً به ادارات محیطزیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی و ایمن صورت گیرد. نصب تلههای سیمی و هرگونه دام مشابه، خطری جدی برای حیاتوحش و تنوع زیستی منطقه محسوب میشود.
نظر شما