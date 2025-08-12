به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین در جمهوری اسلامی ایران با سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در محل این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.
مدنیزاده در این دیدار با اشاره به سوابق مثبت همکاریهای اقتصادی و تجاری بین ایران و چین، خواستار توسعه و گسترش بیش از پیش تعاملات دو کشور در قالب همکاریهای دو و چند جانبه به خصوص استفاده از ظرفیت سازمان شانگهای شد.
سفیر چین در تهران نیز ضمن تاکید بر اهمیت توسعه همکاریهای همهجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، با اشاره به دستیابی چین به رشد اقتصادی مطلوب در سالهای اخیر تاکید کرد: این موضوع باعث بروز فرصتهای بیشتری برای توسعه روابط اقتصادی بین تهران و پکن شده است و طرفین به زودی با ایجاد سازوکارهای عملیاتی از این ظرفیت بهرهبرداری خواهند کرد.
