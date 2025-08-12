جمهوری تاتارستان با ۹ پهپاد هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: از ساعت ۹:۲۰ تا ۱۰:۱۵ امروز (به وقت مسکو) جمهوری تاتارستان هدف حمله هوایی از سوی اوکراین قرار گرفت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: جمهوری تاتارستان هدف حمله پهپادهایی قرار گرفت که به سمت تأسیسات صنعتی هدایت می‌شدند؛ اما تلفات جانی یا اختلالی در عملیات تولید رخ نداده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود اضافه کرد: سامانه‌های پدافند هوایی در حال انجام وظیفه، هر ۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز خاک تاتارستان رهگیری و منهدم کردند.