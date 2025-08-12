حملات هوایی ارتش روسیه به مواضع نیروهای اوکراینی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه فیلمی از حمله هوایی ارتش روسیه به نیروهای ویژه و اطلاعاتی اوکراین منتشر کرد.

وزارت دفاع روسیه همچنین از کشته شدن ۱۴۱۵ نظامی اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته به دست نیروهای ارتش این کشور خبر داد.

طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه، ۱۷۵ نظامی به دست نظامیان واحد شمال ارتش روسیه، ۲۱۵ نظامی به دست نظامیان واحد غرب، ۲۶۵ نظامی اوکراینی به دست نظامیان واحد جنوب ارتش روسیه و بیش از ۳۶۵ نظامی اوکراینی به دست نظامیان واحد مرکز ارتش روسیه کشته شده‌اند.

نیروهای جبهه غرب ارتش روسیه همچنین یک تانک و خودرو نظامی نیروهای اوکراینی را منهدم کردند.

همچنین نیروهای واحد جنوب و مرکز ارتش روسیه نیز مواضع خود را در خط مقدم تقویت کردند.