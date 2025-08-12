پلمب مرکز غیرمجاز کاشت مو و زیبایی در قروه

علی مریدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه سلامت، یک مرکز غیرمجاز کاشت مو و زیبایی در خیابان شهید چمران قروه پلمب شد.

وی افزود: این مرکز توسط افرادی فاقد صلاحیت اداره می‌شد که به‌طور غیرقانونی در امور حرفه‌ای پزشکی دخالت کرده و متصدی آن خود را به‌صورت خلاف واقع پزشک معرفی می‌کرد.

وی عنوان کرد: این اقدام با همکاری شبکه بهداشت و درمان، اداره اماکن فرماندهی انتظامی شهرستان و بر اساس دستور قضائی انجام گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان قروه ادامه داد: طی روزهای اخیر نیز یک مرکز غیرمجاز در طبقه دوم مجتمع تجاری پردیس که توسط فردی فاقد صلاحیت در امور دندانپزشکی فعالیت می‌کرد، شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شده است.

مریدی با تأکید بر اهمیت صیانت از سلامت عمومی تصریح کرد: سلامت مردم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان است و در هر موردی که تهدیدی برای آن وجود داشته باشد، اقدامات قانونی لازم با جدیت کامل صورت خواهد گرفت.

وی از شهروندان خواست از مراجعه به مراکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات سلامت خودداری کنند و هرگونه تخلف بهداشتی، درمانی یا دخالت افراد فاقد صلاحیت را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گزارش دهند.