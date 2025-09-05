مرکز غیرمجاز طب سوزنی در قروه پلمب شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و برخورد با فعالیتهای غیرقانونی در حوزه پزشکی، یک واحد غیرمجاز که تحت عنوان «درمان بیماریها با طب سوزنی» فعالیت داشت، توسط کارشناسان نظارت بر درمان شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب شد.
علی مریدی افزود: این مرکز توسط فردی فاقد صلاحیت اداره میشد و با ادعاهای غیرواقعی در زمینه درمان انواع بیماریها، مشکلات و عوارضی برای برخی از شهروندان به وجود آورده بود، پس از بررسی و تأیید تخلف، با هماهنگی اداره اماکن عمومی، نیروی انتظامی و اخذ دستور قضائی، فعالیت این واحد غیرقانونی متوقف شد.
وی با تأکید بر ضرورت دقت شهروندان در انتخاب مراکز درمانی، اظهار کرد: مراجعه به مراکز فاقد مجوز میتواند عوارض جبرانناپذیری برای سلامت مردم به دنبال داشته باشد و شهروندان در صورت مشاهده چنین فعالیتهایی لازم است موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات قانونی انجام شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از مراجعه به مراکز درمانی، مردم میتوانند با جستوجو در سایت سازمان نظام پزشکی از صلاحیت فرد ارائهدهنده خدمات اطمینان حاصل کنند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان قروه تصریح کرد: حفظ سلامت شهروندان خط قرمز دستگاههای نظارتی است و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه سلامت برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
