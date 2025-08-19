  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۳۷

پلمب مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در قروه

قروه- رئیس شبکه بهداشت و درمان قروه از شناسایی و پلمب یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در این شهرستان خبر داد و گفت: فعالیت این واحد توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مریدی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان اعلام کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه درمان، یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در این شهرستان تعطیل و پلمب شد.

وی افزود: این مرکز که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می‌شد، با تلاش کارشناسان نظارت بر درمان شناسایی و پس از تأیید تخلف، با اخذ دستور قضائی و همکاری اداره اماکن و نیروی انتظامی پلمب گردید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان قروه تأکید کرد: از شهروندان انتظار می‌رود در انتخاب مراکز درمانی دقت لازم را داشته باشند و از مراجعه به واحدهای فاقد مجوز خودداری کنند.

وی اضافه کرد: همچنین در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه، مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت موارد را گزارش دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

