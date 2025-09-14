پلمب ۴ مرکز دندانسازی غیرمجاز در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلشنی، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب چهار واحد دندانسازی غیرمجاز در نسیمشهر و گلستان خبر داد و تأکید کرد که فعالیتهای غیرقانونی در حوزه پزشکی و دندانپزشکی سلامت مردم را به خطر میاندازد.
گلشنی با اشاره به بازرسیهای مستمر واحد نظارت بر درمان گفت: چهار مرکز دندانسازی غیرمجاز شناسایی و پلمب شدند. این مراکز به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت میکردند.
وی با تأکید بر اینکه دخالت در امور درمانی خط قرمز است، افزود: داشتن مهارت یا تجربه شخصی هرگز مجوزی برای ورود به حوزههای حساس پزشکی و دندانپزشکی محسوب نمیشود و هرگونه اقدام بدون مجوز، دخالت در امور درمانی است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بهارستان به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده مراکز غیرمجاز، سریعاً موضوع را به شبکه بهداشت اطلاع دهند تا از شیوع بیماریهای عفونی ناشی از رعایت نکردن اصول کنترل عفونت جلوگیری شود.
