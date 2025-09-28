  1. استانها
  2. کردستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۸

پلمب مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در شهرستان قروه

قروه- مرکز غیرمجاز دندانپزشکی فاقد مجوز قانونی در شهر دزج از توابع شهرستان قروه، به دستور مراجع قضایی و پس از تایید تخلف، پلمب شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه درمان، گفت: این مرکز که تحت نظارت افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی فعالیت می‌کرد، با تلاش کارشناسان نظارت بر درمان شناسایی شد. پس از بررسی‌های لازم و تایید تخلف، اقدام به پلمب این مرکز غیرمجاز شد.

علی مریدی افزود: با همکاری اداره اماکن و نیروی انتظامی، این مرکز پس از اخذ دستور قضایی تعطیل شد. ما از شهروندان درخواست می‌کنیم در انتخاب مراکز درمانی دقت لازم را داشته باشند و از مراجعه به واحدهای فاقد مجوز خودداری کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه درمان، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

