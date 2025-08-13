مرگ مغزی پایان نیست؛ آغاز ۸ زندگی تازه است

خبرگزاری مهر - گروه سلامت: در گوشهای از بخش مراقبتهای ویژه، مانیتور با ریتم منظم ضربان قلب را نشان میدهد؛ قلبی که به کمک دستگاه میتپد، اما مغزی که برای همیشه خاموش شده است و در کنار تخت، مادری با دستان لرزان موهای پسرش را نوازش میکند و با هر نگاه، میان امید و واقعیت سرگردان است، چند قدم آنطرفتر، بیمارانی در انتظار یک تماس تلفنی حیاتی هستند؛ تماسی که شاید با یک «بله» از سوی همین خانواده، زندگی دوباره را به آنها هدیه دهد و اینجاست که اهدای عضو، از دل تلخترین لحظات، شیرینترین معجزه را میآفریند.
بر اساس آمار رسمی، سالانه ۵ تا ۸ هزار نفر در ایران به دلیل مرگ مغزی به شرایط اهدای عضو میرسند، اما تنها از حدود ۱۰۰۰ نفر اعضای قابل پیوند برداشت میشود و این فاصله بزرگ به دلیل کمبود آگاهی عمومی و ناآشنایی خانوادهها با مرگ مغزی است.
ایران؛ پیشرو در پیوند رایگان
امید قبادی نایب رئیس هیأت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان، با اشاره به جایگاه کشور گفت: یکی از ویژگیهای مهم ایران، رایگان بودن پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی است. در بسیاری از کشورها بیماران برای دریافت پیوند هزینههای سنگینی میپردازند، اما در ایران دولت تمام هزینهها را تقبل میکند.
وی افزود: همکاری پلیس راهور در درج نشان اهدای عضو روی گواهینامهها بدون تبلیغات گسترده با استقبال مردم مواجه شده و این نشان میدهد فرهنگ اهدای عضو در حال گسترش است.
وی ادامه داد: رشد تعداد کارتهای اهدای عضو در گواهینامهها نشان میدهد که مردم حتی بدون تبلیغات گسترده، تمایل بالایی به مشارکت در این فرهنگ دارند. این اتفاق حاصل همکاری خوب پلیس راهور، وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط است.
قبادی ادامه داد: مردم باید بدانند که مرگ مغزی به معنای توقف کامل و برگشتناپذیر فعالیت مغز است، حتی اگر قلب با کمک دستگاه بتپد و در این شرایط، اهدای عضو تنها راهی است که میتواند زندگی بیماران دیگر را نجات دهد.
آمار نگرانکننده بیماران در صف انتظار
حال کتایون نجفیزاده رئیس انجمن اهدا عضو ایرانیان گفت: در گذشته روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار به دلیل نبود عضو جان میباختند، اما اکنون این رقم به ۱۰ تا ۱۲ نفر در روز رسیده است.» به گفته او، هر اهداکننده میتواند تا ۸ نفر را از مرگ نجات دهد و به دهها بیمار دیگر با اهدای بافتها کمک کند.
فرهنگسازی اهدای عضو؛ از مدرسه تا دانشگاه
وی گفت: برای مقابله با بحران کمبود اهداکننده، انجمن اهدای عضو با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، مفاهیم مرگ مغزی و پیوند عضو را وارد کتابهای درسی مدارس و دروس دانشگاهی پزشکی کرده است.
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، گفت: سالانه بین ۵ تا ۸ هزار نفر در کشور به دلیل مرگ مغزی به شرایط اهدای عضو میرسند، اما تنها از حدود هزار نفر اعضای قابل پیوند برداشت میشود. این نابرابری عمدتاً به دلیل کمبود آگاهی و ناآشنایی خانوادهها با مفهوم مرگ مغزی است.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته روزانه ۷ تا ۱۰ نفر به دلیل نبود عضو جان میباختند، اما اکنون این آمار به ۱۰ تا ۱۲ نفر در روز رسیده است و هر فرد اهداکننده میتواند تا ۸ نفر را از مرگ نجات دهد و به دهها بیمار دیگر با اهدای بافتها کمک کند.
نجفیزاده درباره اقدامات فرهنگی گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، مفاهیم مرگ مغزی و اهدای عضو به کتابهای درسی و دروس دانشگاهی رشتههای پزشکی وارد شده تا نسل آینده از همان ابتدا با این موضوع آشنا شود.
به گفته وی؛ وجود کارت اهدای عضو در شرایط بحرانی به خانوادهها کمک میکند تا تصمیم سریعتر و شفافتری بگیرند. این کارت نشانهای است از اراده فرد برای نجات جان دیگران است.
به گزارش مهر؛ اهدای عضو، فرصتی برای زندگی دوباره بیماران نیازمند و نمود واقعی مسئولیت اجتماعی هر فرد است و فرهنگسازی و آگاهی عمومی، همراه با ثبت تمایل برای اهدا، میتواند جان هزاران نفر را در کشور نجات دهد و جامعهای انسانیتر بسازد.
