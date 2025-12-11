استاندار اصفهان: بخشداران خط مقدم مدیریت اجرایی دولت در استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح پنجشنبه در همایش بخشداران استان اصفهان با بیان اینکه بخشداران خط مقدم مدیریت اجرایی دولت در نقاط مختلف استان هستند، اظهار کرد: نقش این مجموعه در کارآمدی حاکمیت بسیار تعیین‌کننده است و باید با درک دقیق مسائل و ظرفیت‌های هر منطقه، تصمیم‌سازی مؤثر انجام دهند.



وی با اشاره به اینکه بخشداری‌ها باید با رویکرد مسئله‌محور، مردم‌محور و توسعه‌محور فعالیت کنند، افزود: توجه به نیازهای واقعی جامعه و تلاش برای حل مشکلات، محور اصلی مأموریت بخشداران است.



استاندار اصفهان توسعه پایدار و متوازن را از نخستین وظایف بخشداران برشمرد و گفت برنامه‌ریزی برای رشد همزمان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی باید در دستور کار قرار گیرد. به گفته او، پرهیز از نگاه صرفاً عمرانی و توجه به ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی از ضرورت‌های مدیریت محلی است.



وی حضور میدانی در روستاها، ارتباط مستقیم با مردم، شناخت مسائل و اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های دولت را از محورهای مهم فعالیت بخشداران عنوان کرد. جمالی‌نژاد افزود نظارت مستمر بر پروژه‌های دهیاری‌ها و دستگاه‌ها، پیگیری برای اتمام به‌موقع طرح‌ها، تعامل نزدیک با نماینده مجلس، امام جمعه و ادارات شهرستان، و بهره‌گیری از ظرفیت مهاجرین موفق برای سرمایه‌گذاری، از الزامات مدیریتی در سطح بخش‌هاست.



استاندار اصفهان عدالت آموزشی را نیز از اولویت‌های مهم برشمرد و تأکید کرد بخشداران باید وضعیت مدارس، کمبودها و نیازهای آموزشی را رصد و از برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزش حمایت کنند.



جمالی‌نژاد با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای روستایی و شهری گفت برنامه‌ریزی دقیق برای زمینه‌سازی مشارکت حداکثری مردم در سطح بخش‌ها و روستاها ضروری است. او شناسایی فعالان روستایی و دعوت از افراد مؤثر برای حضور در انتخابات، حفظ بی‌طرفی کامل، نظارت جدی بر شوراها و دهیاری‌ها و کنترل مصوبات و اسناد مالی را از وظایف مهم بخشداران در این دوره دانست.



به گفته استاندار، جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی جدید، پرهیز از هزینه‌های غیرضروری، پیشگیری از سوءاستفاده انتخاباتی و تدوین دستورالعمل گزارش‌دهی یکپارچه، از محورهای مهم فعالیت بخشداری‌ها در ماه‌های پایانی دوره شوراهاست. او افزود جمع‌بندی اموال و دارایی‌ها، ثبت تجربیات شوراها و دهیاران در قالب مدیریت دانش و پیگیری برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باید با جدیت دنبال شود.



جمالی‌نژاد با اشاره به نقش دهیاران در عمران و آبادانی روستاها بر تعامل مؤثر و نظارت دقیق بر عملکرد آنان تأکید کرد و افزود بخشداران باید زمینه‌های تولید در بخش‌های کشاورزی و دامپروری را با توجه به شرایط خشکسالی استان فراهم کنند.



وی برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، تقویت صنایع کوچک و توجه به ظرفیت‌های گردشگری روستاها را از دیگر ضرورت‌های مدیریت بخش‌ها دانست و گفت استفاده از همکاری نمایندگان مجلس، شوراهای روستایی، افراد ذی‌نفوذ، خانواده شهدا و روحانیت مستقر می‌تواند به اداره بهتر بخش‌ها کمک کند.



جمالی‌نژاد همچنین با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان، بر نظارت بیشتر بر راه‌ها به‌ویژه در شهرستان‌ها و بخش‌های غربی و جنوبی استان تأکید کرد و افزود: پیگیری کارهای عمرانی با همراهی فرمانداران، مدیران کل استان و نمایندگان مجلس باید به‌صورت مستمر انجام شود.