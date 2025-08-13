https://mehrnews.com/x38LVb ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹ کد خبر 6559295 استانها ایلام استانها ایلام ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹ وضعیت حمل و نقل از پایانه برکت برای بازگشت زوار اربعین ایلام - فیلمی از گزارش میدانی خبرنگار مهر از وضعیت حمل و نقل از پایانه برکت برای بازگشت زوار اربعین را مشاهده کنید. دریافت 26 MB کد خبر 6559295 کپی شد مطالب مرتبط روایت خبرنگار مهر از فعالیت مواکب مرز مهران ۱۸۵ هزار خدمت پزشکی به زوار اربعین در مرز مهران ارائه شد ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس ظرف سه روز آینده در مرز مهران نیاز است برچسبها ایلام مرز مهران اربعین 1404
