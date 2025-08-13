  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

وضعیت حمل و نقل از پایانه برکت برای بازگشت زوار اربعین

وضعیت حمل و نقل از پایانه برکت برای بازگشت زوار اربعین

ایلام - فیلمی از گزارش میدانی خبرنگار مهر از وضعیت حمل و نقل از پایانه برکت برای بازگشت زوار اربعین را مشاهده کنید.

دریافت 26 MB
کد خبر 6559295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها