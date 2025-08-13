۱۸۵ هزار خدمت پزشکی به زوار اربعین در مرز مهران ارائه شد

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار به ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجامگرفته در ایام اربعین پرداخت و گفت: خط قرمز و اولویت ما تأمین سلامت هموطنانمان است و تا کنون حدود بیش از ۱۸۵ هزار خدمت در حوزههای مختلف سلامت به زوار عزیز ارائه شده است.
وی بیان کرد: نظارت بهداشتی بر آبهای بستهبندی و سیار، انجام نمونهبرداریهای میکروبی و شیمیایی غذایی، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع غذا، غربالگری بیماریهای عفونی و گوارشی واگیردار، توزیع پمفلتهای آموزشی، اعزامهای داخل و خارج استانی و نیز ارائه خدمات در کوتاهترین زمان ممکن به مصدومان حوادث، گوشهای از فعالیتهای صورتگرفته توسط تیم سلامت با بهرهگیری از امکانات و توان حداکثری بوده است.
عباس قیصوری به آمادگی کامل پرسنل سلامت اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه به همت همکاران پرتلاش، نحوه خدماترسانی سلامت تا به این لحظه کامل و مطلوب بوده و این وضعیت نیز تا انتهای ایام تردد زائران ادامه خواهد داشت.
نظر شما