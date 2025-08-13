۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس ظرف سه روز آینده در مرز مهران نیاز است

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار زائر ایرانی در کشور عراق حضور دارند. با توجه به آهنگ ورود و خروج ناوگان به پایانه شهید رئیسی، پیشبینی میشود که با وجود یک هزار و ۱۶۰ دستگاه اتوبوس در ۱۲ ساعت آینده، با کمبود ناوگان برای جابجایی زائران مواجه شویم.
وی افزود: به همین دلیل، فراخوانی به تمام کشور داده شده است تا هموطنان عزیز از روشهای دیگر برای سفر خود استفاده کنند و اتوبوسها به سمت پایانه مرزی شهید سلیمانی اعزام شوند. این درخواست از ۲۴ ساعت گذشته مطرح شده و تا ۴۸ ساعت آینده نیز ادامه خواهد داشت.
چشمه خاور با بیان اینکه امیدواریم تمامی دستاندرکاران در استانهای همجوار، مسافران اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، و تهران، تمام ناوگان در دسترس را به سمت مهران اعزام کنند، اعلام کرد: برای جابجایی زائران، به حدود شش هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در سه روز آینده نیاز داریم.
