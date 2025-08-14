  1. سلامت
شایع‌ترین دلیل مراجعه زائران به موکب‌های درمانی اربعین

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، ضمن بازدید از مراکز درمانی فعال در مسیر نجف تا کربلا، گزارشی از خدمات ارائه شده به زائران اربعین ارائه داد.

نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: در مسیر نجف به کربلا، درمانگاه سطح ۲ فعال است که خدمات پزشکی مختلفی ارائه می‌دهد و این درمانگاه با حدود ۱۰۰ نفر پرسنل شامل پزشکان و پرستاران و با حضور تیم‌های هلال احمر و اورژانس، به‌صورت ۲۴ ساعته خدمات درمانی را ارائه می‌کند، تاکنون بیش از ۴۰ هزار خدمت درمانی به بیش از ۱۶ هزار زائر ارائه شده است.

وی افزود: همچنین در شهر کربلا، موکب شهید همدانی با درمانگاه سطح ۳ فعال است و این مرکز دارای تجهیزات آزمایشگاهی کامل بوده و بیش از ۲۵۶ آیتم آزمایشگاهی را ارزیابی می‌کند؛ خدمات دندان‌پزشکی نیز در این درمانگاه ارائه می‌شود و تاکنون بیش از ۲۵ هزار خدمت درمانی به زائران ارائه شده است و در روزهای پایانی اربعین، با افزایش تعداد زائران، ارائه خدمات روزانه در این مرکز افزایش پیدا می‌کند.

اختلالات گوارشی و گرمازدگی، شایع‌ترین موارد مراجعه زائران

توکلی در ادامه با اشاره به نوع مراجعات زائران داد: بیشترین مراجعات ما در طول مدت برگزاری اربعین مربوط به اختلالات گوارشی بوده است و گرمازدگی نیز از موارد شایع بوده است و به نسبت سال‌های گذشته، موارد اختلالات گوارشی افزایش داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران با تمام توان در خدمت زائران بوده و تلاش می‌کند تا خدمات پزشکی و درمانی به بهترین شکل ارائه شود و سلامت زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین حفظ شود و تا به الان با مشکلات دارو و کمبود تجهیزات پزشکی مواجه نبودیم.

