نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: در مسیر نجف به کربلا، درمانگاه سطح ۲ فعال است که خدمات پزشکی مختلفی ارائه می‌دهد و این درمانگاه با حدود ۱۰۰ نفر پرسنل شامل پزشکان و پرستاران و با حضور تیم‌های هلال احمر و اورژانس، به‌صورت ۲۴ ساعته خدمات درمانی را ارائه می‌کند، تاکنون بیش از ۴۰ هزار خدمت درمانی به بیش از ۱۶ هزار زائر ارائه شده است.

وی افزود: همچنین در شهر کربلا، موکب شهید همدانی با درمانگاه سطح ۳ فعال است و این مرکز دارای تجهیزات آزمایشگاهی کامل بوده و بیش از ۲۵۶ آیتم آزمایشگاهی را ارزیابی می‌کند؛ خدمات دندان‌پزشکی نیز در این درمانگاه ارائه می‌شود و تاکنون بیش از ۲۵ هزار خدمت درمانی به زائران ارائه شده است و در روزهای پایانی اربعین، با افزایش تعداد زائران، ارائه خدمات روزانه در این مرکز افزایش پیدا می‌کند.

اختلالات گوارشی و گرمازدگی، شایع‌ترین موارد مراجعه زائران

توکلی در ادامه با اشاره به نوع مراجعات زائران داد: بیشترین مراجعات ما در طول مدت برگزاری اربعین مربوط به اختلالات گوارشی بوده است و گرمازدگی نیز از موارد شایع بوده است و به نسبت سال‌های گذشته، موارد اختلالات گوارشی افزایش داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران با تمام توان در خدمت زائران بوده و تلاش می‌کند تا خدمات پزشکی و درمانی به بهترین شکل ارائه شود و سلامت زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین حفظ شود و تا به الان با مشکلات دارو و کمبود تجهیزات پزشکی مواجه نبودیم.