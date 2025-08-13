https://mehrnews.com/x38MbB ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵ کد خبر 6559952 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵ خدمت به زائران اباعبدالله الحسین در مسیر نجف کربلا گرگان-خدمت به زائران اباعبدالله الحسین در مسیر نجف کربلا عمود ۸۴۰ توسط موکب احباب رضا گنبد ارائه شد. دریافت 101 MB کد خبر 6559952 کپی شد مطالب مرتبط آخرین وضعیت جابجایی زوار اربعین از مرز مهران به شهرهای مختلف کشور ظرفیت اربعین و مرز باشماق فرصتی برای توسعه اقتصادی کردستان است روایت خدمت رسانی به زائران اربعین برچسبها گلستان اربعین حسینی زائران اربعین
نظر شما