۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵

خدمت به زائران اباعبدالله الحسین در مسیر نجف کربلا

گرگان-خدمت به زائران اباعبدالله الحسین در مسیر نجف کربلا عمود ۸۴۰ توسط موکب احباب رضا گنبد ارائه شد.

