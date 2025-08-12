غربالگری بیش از ۵۷ هزار زائر در مرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهرداد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز اظهار داشت: امسال معاونت بهداشت دانشگاه با آغاز عملیات سلامت اربعین، فعالیتهای خود را با تمام ظرفیت، نیروی انسانی و تجهیزاتی برای تأمین بهداشت آب آشامیدنی، مواد غذایی، مواکب، آموزشهای همگانی و مراقبتهای لازم بهداشتی در چهار حوزه مهم سلامت محیط، پیشگیری و بیماریهای واگیر، آموزش سلامت و سلامت خانواده آغاز کرد.
شریفی به اقدامات معاونت بهداشت در حوزه پیشگیری و بیماریهای واگیر اشاره کرد و افزود: از ابتدای شروع فعالیت پایگاههای بهداشت در مسیرهای تردد زوار اربعین و همچنین در پایانه مرزی چذابه تاکنون، ۵۷ هزار و ۱۳۴ نفر از زائران از نظر بیماریهای واگیر غربالگری شدند. در این مدت، تعداد ۲۹ نفر از نیروهای بهداشتی برای این منظور، در مرز مستقر بودهاند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز عنوان کرد: در این راستا، تعداد سندرمهای شناسایی شده ۲۴۹ مورد و تعداد افراد بیماریابی شده ۱۳۱ نفر گزارش شد.
شریفی بر نقش مؤثر ارائه آموزشهای مناسب همگانی در ارتقای بهداشت و سلامت عمومی زائران تاکید کرد و گفت: آموزش سلامت یکی از مهمترین بخشهای فعالیت مرکز بهداشت استان در عملیات سلامت اربعین به شمار میرود. برای این منظور، تعداد ۳ نفر از نیروهای آموزش دیده سلامت در مرز مستقر شده و به ارائه آموزشهای لازم در این زمینه میپردازند؛ تاکنون ۶۱ هزار و ۶۷۸ نفر از زائران از ابتدای آغاز فعالیتها تاکنون آموزشهای بهداشتی را در مرز چذابه فراگرفتند.
وی ادامه داد: همچنین ۵ هزار و ۳۰۰ مطلب آموزشی میان زوار توزیع و ۱۶۰ مورد پیام بهداشتی از از طریق دستگاه بلوفای ارسال شد.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان در خصوص فعالیتهای ویژهی سلامت محیط در اربعین خاطرنشان کرد: با توجه به گرمای هوا و ضرورت انجام نظارتهای دقیق بهداشتی بر عملکرد مواکب و همچنین اهمیت تأمین بهداشت آب و مواد غذایی، نیروهای بهداشت محیط مستقر در طریقالحسین (ع) و پایانه مرزی چذابه، تاکنون ۷ هزار و ۵۰۱ بازدید بهداشتی از مواکب انجام دادهاند.
شریفی گفت: در همین راستا، ۴۰۳ مورد نمونهبرداری میکروبی آب، ۲۸۵ مورد نمونهبرداری مواد غذایی و ۶ هزار و ۳۴۸ مورد سنجش پرتابل مواد غذایی انجام شده است.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان در ادامه، به فعالیت نیروهای بهداشتی در زمینه سلامت خانواده نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در عملیات سلامت اربعین، ۳۲ مورد مراقبت زنان پرخطر عارضهدار، ۴ مورد مراقبت از کودکان زیر ۵ سال و ۶ مورد مراقبت از سالمندان دچار عارضه، در فهرست فعالیتهای نیروهای بهداشت مستقر در مرز به ثبت رسیده است.
