توجه ویژه به مطالبات پرستاران و ایجاد پانسیون اقامتی در جنوب تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه علوم پزشکی ایران که در سالن همایشهای شهید یاسینی برگزار شد، با اشاره به رسالتهای اجتماعی این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی ایران علاوه بر ارائه خدمات درمانی، متعهد به آموزش دانشجویان و انجام پژوهشهای علمی است تا بتواند در مسیر ارتقای سلامت جامعه نقشآفرینی کند. این دانشگاه بخش عمدهای از خدمات بهداشت و درمان استان تهران را بر عهده دارد و مسئولیتهای اجتماعی سنگینی در این زمینه ایفا میکند.
وی با اشاره به سابقه تاریخی دانشگاه افزود: پنجم شهریور ۱۳۵۴ بهعنوان نقطه آغاز فعالیتهای علمی و آموزشی دانشگاه شناخته میشود؛ زمانی که با تصویب کمیسیون مربوطه، مجوز راهاندازی سه دانشکده صادر شد. این اقدام عملاً سرآغاز شکلگیری دانشگاه علوم پزشکی ایران بود و امروز نیز این مسیر با جدیت ادامه دارد.
توکلی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران اکنون علاوه بر ارائه خدمات در تهران، به بخش قابل توجهی از شهرستانهای اطراف از جمله شهر قدس، شهریار، ملارد، رباطکریم و بهارستان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه میدهد؛ بهگونهای که حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت استان تهران تحت پوشش شبکه بهداشتی و درمانی این دانشگاه هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان تأکید کرد: انشاءالله با حمایت و پشتیبانی دولت، بتوانیم دغدغهها را کمتر کرده و رسالت اصلی دانشگاه در آموزش، پژوهش و ارتقای سلامت جامعه را با توان بیشتری دنبال کنیم.
توسعه خدمات تخصصی از کاشت حلزون تا راهاندازی بیمارستانهای جدید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به توسعه خدمات درمانی در این دانشگاه گفت: کاشت حلزون شنوایی از نخستین اقدامات درمانی نوین بود که در دانشگاه علوم پزشکی ایران پایهگذاری شد و امروز این خدمت در سطح ملی توسعه یافته است. همچنین خدمات ویژهای برای بیماران خاص در بیمارستانهای دانشگاه فراهم شده و تاکنون ۱۵ اداره تخصصی برای پیگیری امور بیماران ایجاد شده است.
وی ادامه داد: بیمارستان کودکان علیاصغر بهعنوان مرکز تخصصی اطفال، تمامی اعمال مرتبط با بیماران این حوزه را بهطور کامل انجام میدهد. در مجموع، دانشگاه علوم پزشکی ایران تلاش دارد عدالت در سلامت و دسترسی برابر به خدمات درمانی را برای همه بیماران محقق کند. هماکنون بیش از ۱۶۰۰ تخت بیمارستانی فعال در مجموعه دانشگاه وجود دارد و خوشبختانه با توسعه زیرساختها، شاهد ارتقای خدمات درمانی هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به پروژههای در دست اجرا اظهار کرد: یکی از خبرهای خوب برای مردم تهران، راهاندازی فاز اول بیمارستان مطهری در حوزه سوختگی است که طی دو تا سه ماه آینده افتتاح خواهد شد. همچنین این بیمارستان بهعنوان کمربند شمال کشور در حوزه رسیدگی به بیماران سوختگی و حوادث رانندگی عمل خواهد کرد. در غرب تهران نیز چند پروژه بیمارستانی در دست ساخت است که انشاءالله بهزودی به بهرهبرداری میرسند.
سامانه ۱۹۰ بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به شکایات مردمی است
توکلی با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات مردم در حوزه سلامت اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی ایران با بهرهگیری از ظرفیت تعداد زیادی بیمارستان و مراکز درمانی، خدمات گستردهای را به مردم ارائه میدهد. در همین راستا، سامانه ۱۹۰ بهطور شبانهروزی فعال است و تمامی شکایات و درخواستهای مردمی را دریافت و پیگیری میکند.
وی ادامه داد: فرقی نمیکند موضوع شکایت یا نیاز درمانی مربوط به کدام گروه از بیماران باشد؛ حتی مادران باردار پرخطر نیز در صورت بروز مشکل از طریق این سامانه هدایت میشوند و خدمات لازم را دریافت میکنند. تیمهای نظارتی دانشگاه نیز بهطور مداوم فعالیت کرده و موارد را در ساعات مختلف شبانهروز رصد میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرد: با راهاندازی و فعال نگه داشتن این سامانه، تلاش ما این است که عدالت در سلامت محقق شود و هیچ بیماری بدون دریافت خدمات مناسب باقی نماند.
توجه ویژه به مطالبات پرستاران و ایجاد پانسیون اقامتی در جنوب تهران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت کشور گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران بر این باور است که مطالبات پرستاری نباید روی زمین بماند. تلاش ما این است که اضافهکاری و کارانه کلیه پرسنل بهویژه در پایان هر ماه به موقع پرداخت شود. در این میان، مراکز حاشیهای و پرستارانی که بار کاری بیشتری دارند مورد توجه ویژه قرار میگیرند تا دریافتی آنان متناسب با سختی کارشان افزایش یابد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم دانشگاه در راستای حمایت از پرستاران، راهاندازی پانسیونهای اقامتی برای نخستین بار در جنوب تهران و در بیمارستان فیروزآبادی است. این اقدام میتواند کمک بزرگی برای پرستارانی باشد که نیاز به اقامت نزدیک محل کار دارند. همچنین توسعه مهدکودکها در مراکز بیمارستانی نیز در دستور کار قرار گرفته تا شرایط کاری برای پرستاران تسهیل شود.
توکلی با اشاره به شرایط دشوار کاری پرستاران افزود: بخشهای ویژه مانند ICU، بخش سوختگی و مراکز روانپزشکی جزو سختترین حوزههای کاری پرستاران هستند. شیفتهای عصر و شب نیز فشار مضاعفی به آنان وارد میکند و با وجود محدودیتهای مالی، تلاش کردهایم نظام پرداختها به گونهای باشد که این زحمات دیده شود و پرستاران از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
