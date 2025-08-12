نجات جان بیش از ۵۰۰ زائر خارجی از گرمازدگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، با ورود ناگهانی و انبوه زائران اتباع خارجی برای خروج از مرز چذابه و عزیمت به کربلا، ازدحام شدید جمعیت در پادگان ثامن‌الائمه منجر به شکل‌گیری صفوف طولانی در هوای بسیار گرم شد؛ شرایطی که منجر به افزایش شدید موارد گرمازدگی در میان زائران شد.

در پی این وضعیت اضطراری که بامداد روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه اتفاق افتاد، دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به‌همراه تیمی از مدیران ارشد شامل معاون درمان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی، مدیر حراست، مدیر روابط عمومی و دیگر مسئولان حوزه سلامت، با حضور میدانی در محل، دستورات فوری جهت اعزام تجهیزات، نیروی انسانی و ارائه خدمات درمانی صادر کرد.

بر اساس این دستور، چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۱۰ آمبولانس از پایگاه‌های مختلف اورژانس در استان به محل اعزام شدند و بلافاصله درمان بیماران آغاز شد. همچنین تیم‌های پزشکی، پرستاری و پشتیبانی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مراکز درمانی حمیدیه و دشت آزادگان به محل حادثه اعزام شدند.

تیم‌های درمانی دانشگاه، با همکاری نزدیک بهداری رزمی جنوب سپاه و دیگر ارگان‌های دخیل، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به ارائه خدمات درمانی تخصصی به بیماران کردند.

بوستانی ضمن بازدید میدانی از شرایط بحرانی، تأکید کرد که دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز تا پایان ایام اربعین با تمام ظرفیت در آماده‌باش کامل برای خدمت‌رسانی به زائران خواهد بود تا از بروز هرگونه بحران احتمالی جلوگیری شود.

در جریان این عملیات نجات، بیش از ۵۰۰ زائر اتباع خارجی با علائم گرمازدگی به مراکز درمانی مستقر در پادگان مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۹ نفر به دلیل شدت علائم، توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌های حمیدیه و اهواز منتقل شدند.

بیشتر این بیماران پس از دریافت خدمات مناسب درمانی، بهبود یافته و با حال عمومی مساعد ترخیص شدند؛ تعداد اندکی نیز همچنان تحت مراقبت تخصصی در بیمارستان‌های گلستان و آیت‌الله کرمی اهواز بستری هستند.