پشتیبانی دارویی بنیاد برکت از ۶۰۰ موکب درمانی اربعین

صادق مفرد، معاون اجتماعی بنیاد برکت در گقتگو با خبرنگار خبرگزاری مهراز ارائه خدمات گسترده درمانی این بنیاد در ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: نخستین و اصلی‌ترین مرکز ما، بیمارستان ۱۰۰ تخته در عمود ۹۸۹ است که با حضور حدود ۳۰۰ نفر از پزشکان و کادر درمان داوطلب از گروه‌های جهادی و مجموعه‌های مردمی سراسر کشور، از ۱۰ روز مانده به اربعین تا دو روز پس از آن خدمات‌رسانی خواهد داشت.

وی افزود: این بیمارستان سیار مجهز به تمامی بخش‌ها از جمله آزمایشگاه، تصویربرداری، بستری، داروخانه و سایر خدمات درمانی است.

مفرد ادامه داد: امسال علاوه بر بیمارستان سیار عمود ۹۸۹، یک بیمارستان کوچک‌تر نیز در مرز مهران مستقر خواهد شد که با حضور حدود ۵۰ نفر از پزشکان داوطلب، خدمات درمانی شامل داروخانه، بخش بستری و اورژانس ارائه می‌کند.

راه‌اندازی سامانه ۴۰۳۰ برای تماس رایگان و مشاوره پزشکی

معاون اجتماعی بنیاد برکت با اشاره به راه‌اندازی «سامانه ۴۰۳۰» اظهار داشت: با همکاری‌های انجام‌شده، تعرفه رومینگ حذف و امکان تماس رایگان زائران در عراق فراهم می‌شود و این سامانه با حضور کادری بزرگ، خدمات مشاوره بهداشتی، تغذیه و پزشکی را با همکاری هلال احمر ارائه می‌کند.

پشتیبانی دارویی و تجهیزاتی از ۶۰۰ موکب درمانی دانشجویی

وی افزود: سامانه ۴۰۳۰ همچنین به ۶۰۰ موکب درمانی دانشجویی و حدود ۳۰ موکب درمانی یا مرکز درمانی وابسته به هلال احمر متصل است و زائران می‌توانند از هر نقطه، سوالات و نیازهای درمانی خود را مطرح کنند تا نزدیک‌ترین مرکز درمانی به آن‌ها معرفی شود.

مفرد در پایان خاطرنشان کرد: آنچه بنیاد برکت مستقیماً مدیریت می‌کند شامل بیمارستان سیار عمود ۹۸۹ و کلینیک درمانی مرز مهران است و علاوه بر آن، پشتیبانی و سرویس‌دهی به صدها موکب و مرکز درمانی در مسیر زائران اربعین انجام خواهد شد.

اربعین امسال در ۱۰ نقطه از مرزهای کشور حضور داریم؛ از مرز مهران و میرزآباد گرفته تا رینگدان و آذربایجان غربی، در همه این نقاط خدمات درمانی به زائران ارائه می‌کنیم.

وی افزود: در کشور عراق نیز علاوه بر بیمارستان و کلینیک‌های خود، به تعدادی از موکب‌های درمانی خدمات پشتیبانی شامل تأمین دارو و اقلام پزشکی ارائه می‌کنیم.

مفرد تأکید کرد: عملیات مستقیم ما با حضور یک کادر بزرگ پزشکی جهادی انجام می‌شود که شامل حدود ۳۰۰ نفر در کربلا و ۵۰ نفر در مرز مهران است و در کنار این، به سایر موکب‌های درمانی نیز از نظر تأمین دارو و تجهیزات کمک می‌کنیم.

وی در پایان خطاب به موکب‌داران گفت: شماره تماس موکب‌داران ثبت شده و آماده است تا در صورت نیاز، ارتباط و هماهنگی برای خدمات‌رسانی سریع انجام شود .۴۰۳۰