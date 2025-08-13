  1. استانها
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

لحظه‌ای از زندگی پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو شیراز

شیراز- در این ویدئو لحظه‌ای نادر و دلنشین از زندگی ۲ پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو شیراز را مشاهده کنید.

