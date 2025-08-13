https://mehrnews.com/x38LWW ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳ کد خبر 6559381 استانها فارس استانها فارس ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳ لحظهای از زندگی پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو شیراز شیراز- در این ویدئو لحظهای نادر و دلنشین از زندگی ۲ پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو شیراز را مشاهده کنید. دریافت 12 MB کد خبر 6559381 کپی شد مطالب مرتبط ثبت تصاویر ۳ پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع «کوه هوا» لامرد پلنگ های بازیگوش در پارک ملی بمو شیراز ثبت تصویر ۲ پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو شیراز مشاهده و ثبت تصاویری از یک فرد پلنگ ایرانی در اشکنان لامرد برچسبها پلنگ پلنگ ایرانی پارک ملی بمو
