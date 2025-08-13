استاندار گیلان: مرز آستارا نقطه عطف توسعه اقتصادی و امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آستارا بر ضرورت همکاری دستگاهها برای پیشبرد پروژهها و رفع مشکلات مردم تأکید کرد و گفت: مرزها و بندر آستارا را فرصتی ملی برای توسعه اقتصادی و امنیت کشور است.
قدردانی از آزادگان و تأکید بر امنیت پایدار
استاندار گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید خلبان حسیننژاد و دیگر آزادگان، نقش نیروی هوایی و دریایی ارتش در عملیاتهای مهم کشور را یادآور شد و افزود: ده سال اسارت شهید حسیننژاد نماد رشادت و ایثار ملت ایران است و ما مدیون تلاشهای آنان هستیم.
وی با اشاره به تاریخ مقاومت ملت ایران در برابر دخالتهای خارجی افزود: حضور فعال مردم در صحنه امنیت و اقتدار کشور را تضمین کرده است و ایران برخلاف برخی کشورهای منطقه با اتکا به مردم خود توانسته بحرانها را پشت سر بگذارد.
حقشناس دوران مسئولیت مدیران را فرصت ارزشمند خدمت به مردم دانست و ادامه داد: رسیدگی به مشکلات معیشتی و اجرای پروژههای عمرانی در شهرستانهای مرزی مورد تاکید است.
وی گفت: مدیران باید با همکاری یکدیگر مشکلات را به سرعت حل کنند و اجازه ندهند هیچ مانعی پیشرفت استان را متوقف کند.
استاندار گیلان با اشاره به مدیریت منابع آب گفت: امسال ۹۲ درصد مزارع استان بدون مشکل آبیاری شدهاند که نشاندهنده مدیریت دقیق منابع است.
وی همچنین از پیشرفت پروژههای سدسازی و توسعه واحدهای صنعتی در استان خبر داد و اعلام کرد منابع مالی لازم برای تکمیل این طرحها تأمین خواهد شد.
فعالیت ۲۴ ساعته مرزها؛ ضرورت توسعه اقتصادی استان
حقشناس با اشاره به ظرفیتهای بینظیر مرزها و بندر آستارا گفت: سال گذشته حدود شش میلیون تن کالا از استان عبور کرده که یک سوم آن مربوط به آستارا بوده است.
وی تأکید کرد: فعالیت ۲۴ ساعته مرزها برای کامیونها و مسافران ضروری است و افزایش ظرفیت حملونقل به دو برابر به نفع اقتصاد ملی است لذا مرزها باید به ابزاری برای امنیت و توسعه کشور تبدیل شوند.
حقشناس درباره پروژه ریل رشت-آستارا گفت: این مسیر با هماهنگی کشورهای همسایه تغییر نخواهد کرد و آزادسازی اراضی آن به پایان رسیده است.
وی افزود: اجرای این پروژه رونق اقتصادی را به آستارا باز میگرداند و کوتاهترین، امنترین و ارزانترین مسیر حملونقل ترکیبی خواهد بود.
استاندار گیلان با اشاره به تجربههای گذشته تأکید کرد: باید این مسیر به عنوان کریدور اصلی فعال شود و از مسیرهای پرهزینه و غیرضروری پرهیز کنیم.
پاسخ قاطع به تهدیدات خارجی و اراده ملی برای توسعه مرزها
حقشناس درباره تهدیدات خارجی اظهار داشت: دشمن صهیونیستی تلاش دارد از شرایط بحران سوءاستفاده کند، اما پاسخ ایران کوبنده و قاطع خواهد بود.
وی افزود: مرزها و بندر آستارا فرصتی ملی برای کل کشور است و با همکاری مدیران گمرک، سازمان برنامه و بودجه و مسئولان استانی، پروژهها در حال پیشرفت است.
استاندار گیلان همچنین بر نقش نهادهای مذهبی و اجتماعی در تقویت انسجام اجتماعی و وحدت منطقه تأکید کرد و گفت: حضور مسئولان در کنار مردم بسیار اهمیت دارد.
