  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۰

استاندار گیلان به مقام شامخ شهدای بندر آستارا ادای احترام کرد

استاندار گیلان به مقام شامخ شهدای بندر آستارا ادای احترام کرد

آستارا - استاندار گیلان در نخستین برنامه سفر یک‌ روزه خود به بندر آستارا با حضور در مزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در بدو ورود به بندر آستارا با حضور در مرقد مطهر امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) به مقام ۳۲ شهید آرمیده در این مکان مقدس ادای احترام کرد. در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران کل استانی و مسئولان شهرستان برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

بر اساس برنامه‌های این سفر یک‌روزه، استاندار گیلان پس از این مراسم، در جلسه شورای اداری شهرستان حضور یافته و از پایانه مرزی بندر آستارا، منطقه ویژه اقتصادی و چند پروژه عمرانی و اقتصادی بازدید خواهد کرد.

کد خبر 6559193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها