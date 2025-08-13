استاندار گیلان به مقام شامخ شهدای بندر آستارا ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در بدو ورود به بندر آستارا با حضور در مرقد مطهر امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) به مقام ۳۲ شهید آرمیده در این مکان مقدس ادای احترام کرد. در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران کل استانی و مسئولان شهرستان برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

بر اساس برنامه‌های این سفر یک‌روزه، استاندار گیلان پس از این مراسم، در جلسه شورای اداری شهرستان حضور یافته و از پایانه مرزی بندر آستارا، منطقه ویژه اقتصادی و چند پروژه عمرانی و اقتصادی بازدید خواهد کرد.