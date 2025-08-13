به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر چهارشنبه آئین تجلیل از تشکلهای مردمنهاد فعال شهرستان رشت اظهار کرد: تلاشهای فعالان اجتماعی بر نقش مشارکتهای مردمی در توسعه متوازن و ارتقای کیفیت زندگی مردم اثر دارد.
میر غضنفری ضمن اشاره به ظرفیتهای نهادهای مردمی در حوزه سلامت، بیان داشت: آمادگی داریم خیرین حوزه بهداشت و درمان را در کنار تشکلهای مردمنهاد قرار دهیم تا با مشارکت مؤثر، ظرفیت بیمارستانها و مراکز درمانی شهرستان را ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه شکوفایی جامعه زمانی تحقق مییابد که مردم فعال، دغدغهمند و همدل باشند، افزود: نیاز امروز جامعه بیش از هر زمان به همبستگی و همدلی است و کمرنگ شدن این پیوندها پیامدهای منفی اجتماعی به دنبال دارد.
فرماندار رشت همچنین تأکید کرد که بسیاری از فرصتهای اجتماعی تنها با همکاری جمعی معنا پیدا میکند و افزود: دین و فرهنگ ما نیز بر اهمیت کار گروهی و مشارکت اجتماعی تأکید ویژه دارد.
میر غضنفری در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم، ابراز امیدواری کرد که این نشستها تداوم یافته و به ارتقای جایگاه تشکلهای مردمنهاد در شهرستان کمک کند.
نظر شما